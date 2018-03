Kenya: Les pêcheurs s'inquiètent de la baisse des précipitations

Au Kenya, la saison des pluies a commencé avec plusieurs semaines d'avance et a entraîné des dégâts. Les inondations auraient fait une quinzaine de victimes à travers le pays. Mais tout le monde ne se plaint pas. Au lac Naïvasha, au nord de Nairobi, les pêcheurs accueillent avec bienveillance les précipitations car depuis plusieurs années, ils constatent une baisse alarmante du niveau de l'eau.

Mickaël Martin revient d'une sortie sur le lac. Il a ramené quelques tilapias, carpes et poissons-chats. Mais les niveaux de pêches sont de plus en plus maigres.

« La quantité de poissons a baissé, constate ce pêcheur kényan. Ceux que l'on attrape ont tendance à rester au fond et on ne peut plus les trouver. Quand le niveau du lac est bas, la loi nous interdit aussi d'aller dans certains endroits. Maintenant on est en saison des pluies, on espère de bonnes précipitations parce que pour l'instant ce n'est pas assez. »

Selon les associations de riverains, le niveau du lac aurait baissé de 5 mètres en quelques années. Des rivières Karate, Gilgil et Malewa qui autrefois alimentaient le site, deux sont aujourd'hui taries. Pour Jeremiah Motiso, pêcheur depuis 5 ans, les explications sont multiples. « Les pluies sont moins abondantes. Beaucoup d'arbres ont été coupés. Le lac est aussi entouré de fermes horticoles qui prennent l'eau ici pour leurs cultures, explique-t-il. On a alerté les autorités qui leur ont demandé de creuser des puits. Mais beaucoup se servent encore ici. Le gouvernement doit agir. Donc on a moins de poisson et on a dû commencer un rempoissonnement en important des spécimens de l'extérieur. »

Le lac est connu aussi pour ses excursions. Julius Karioki embarque les touristes mais son activité souffre. « Vous voyez ces arbres, à fleur d'eau, parfois vous les heurtez et ça abîme le moteur. Ça nous est tous arrivé. Il y a aussi le site de Crescent island. On ne peut plus y aller car l'eau est trop basse. Vous devez rester à distance. »

Malgré les pluies abondantes ces jours-ci, les travailleurs du lac risquent très vite d'être déçus. Le service météo a annoncé une baisse générale des précipitations.