Libye: Saïf al-Islam Kadhafi annonce sa candidature à l'élection présidentielle

Depuis sa libération de la prison de Zintan en juin 2017, il ne dévoile pas le lieu où il se trouve mais tout récemment l'un de ses proches a déclaré qu'il était toujours à Zintan, qu'il ne vivait pas isolé et qu' il rencontrait des sympathisants et même multipliait les contacts avec des pays influents en Libye.

Le représentant de Kadhafi fils ajoute que ce dernier à une « vision politique, sécuritaire et sociale » pour le pays, avec « un programme de réforme et un projet pour l'avenir ». Il précise également que la construction de la Libye se fera, selon Saïf al-Islam, avec l'aide des pays voisins.

