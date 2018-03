Congo-Kinshasa: L'ONU lance un appel à l'aide financière pour la RDC

Sans la fin des violences et une transition politique pacifique, la crise humanitaire ne pourra qu'empirer a-t-il encore prévenu : 1,7 milliards de dollars seront nécessaires, soit quatre fois plus que l'année passée pour permettre d'atteindre 10,5 millions de Congolais. Il a souhaité voir une réponse de la communauté internationale à la hauteur de l'enjeu lors de la conférence des donateurs qui doit avoir lieu le 13 avril 2018 à Genève.

Mark Lowcock, le chef des opérations humanitaires de l'ONU a passé trois jours en RDC entre le 11 et 14 mars 2018. Il en revient avec un constat dramatique qu'il a partagé hier avec le Conseil de sécurité : en un an, les besoins humanitaires dans le pays ont doublé, la faute à la « crise politique » en cours, a-t-il dit, et au retard pris dans l'organisation des élections.

