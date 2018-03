Angola: Première journée du procès du journaliste Rafael Marques

Pour les avocats de la défense, c'est encore et toujours la liberté d'expression qui est bafouée : « L'accusation du ministère public viole directement l'article 44 de la Constitution de la République d'Angola qui prescrit et détermine cette liberté. »

Le célèbre enquêteur anti-corruption, Rafael Marques comparaissait ce lundi 19 mars avec Mariano Bras, un de ses confrères d'O Crimes, pour avoir publié un article sur l'ancien procureur général de la République. Le général João Maria de Sousa avait été épinglé en octobre 2016 dans un article pour avoir acheté un terrain en vue de construire un complexe immobilier, ce qui à l'époque était incompatible avec sa fonction. Rafael Marques est donc une nouvelle fois devant une cour de justice, malgré les promesses de João Lourenço de lutter contre la corruption et d'ouvrir l'espace politique. Il risque trois ans de prison pour outrage à un organe souverain.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.