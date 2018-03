Madagascar: L'opposition s'inquiète à la veille du vote des lois électorales

« Nous sommes informés qu'il y a des tractations, qu'il y a des consignes, mais surtout qu'il est question de mallettes d'argent pour faire passer ces lois sans amendements. Ces lois nous mèneront directement vers une nouvelle crise électorale. Donc nous alertons tout le monde pour qu'on sache ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale. Nous appelons nos collègues à voter en toute âme et conscience, mais pas pour d'autres intérêts », prévient Hanitra Razafimanantsoa, vice-présidente de l'Assemblée nationale et députée du parti TIM.

« Par exemple, le délai de campagne électorale dans l'ancienne loi est de 30 jours au second tour comme au premier tour. Mais là on l'a changé en 7 jours, pour le second tour. On ne peut pas accepter ça, parce que c'est impossible de faire campagne en une semaine », explique Arnaud Tody, député indépendant affilié au Mapar.

