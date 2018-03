Cote d'Ivoire: Coopération avec les Etats-Unis - L'USAID augmente son appui au pays de plus de 10 milliards de francs

Il faut noter que ce soutien n'est qu'une infime partie de l'engagement global des États-Unis en Côte d'Ivoire. Par exemple, les Etats-Unis ont signé récemment un nouveau pacte de 525 millions de dollars à travers le Millennium Challenge Corporation (MCC).

L'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) a signé, le 15 mars 2018 à Abidjan, deux amendements aux protocoles d'accord avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Ces accords signés, en présence du Ministre des Affaires Etrangères S.E.M. Marcel Amon Tanoh, la Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique, Mme Raymonde Goudou Coffie et de la Chargée d'Affaires de l'Ambassade des Etats-Unis à Abidjan, Mme Katherine Brucker, augmentent l'appui de l'USAID de plus de 10 milliards de Francs CFA (20.5 millions de dollars américains) pour les questions de santé et de démocratie.

Depuis 2011, les États-Unis ont fourni des dizaines de million de dollars d'aide humanitaire aux réfugiés et aux personnes déplacées. A la fin de la crise, le soutien s'est poursuivi et adapté et a contribué à renforcer le système judiciaire, l'Assemblée Nationale, et la Commission électorale indépendante (CEI). Avec ce nouvel accord de 2 milliards de F.CFA (4 millions de dollars) pour la démocratie, l'appui américain se poursuivra avec un accent particulier à la société civile pour le rôle crucial qu'elle a à jouer pour la démocratie.

Mme Brucker a d'ailleurs invité les organisations de la société civile à faire preuve de responsabilité, de neutralité et d'indépendance et d'avoir un rôle constructif loin du débat partisan ou de critiques sans solutions.

En matière de santé, ce sont près de 8 milliards de F.CFA soit 16.5 de dollars américains de subvention additionnelle que les États-Unis apportent. Le soutien à la lutte contre le VIH/Sida par le biais du Plan présidentiel américain de lutte contre le sida (PEPFAR) entamé il y a une décennie se poursuivra et s'étendra à la lutte contre le paludisme à travers l'Initiative présidentielle américaine contre le paludisme (PMI en anglais).

Mme Brucker a déclaré que « la cérémonie de ce jour est la preuve de l'engagement continu des Etats-Unis à soutenir la Côte d'Ivoire sur la voie de l'émergence ». Au total, l'aide américaine bilatérale est estimée à environ 164 milliards de F.CFA (300 millions de dollars) d'ici 2021 a-t-elle ajouté.

Il faut noter que ce soutien n'est qu'une infime partie de l'engagement global des États-Unis en Côte d'Ivoire. Par exemple, les Etats-Unis ont signé récemment un nouveau pacte de 525 millions de dollars à travers le Millennium Challenge Corporation (MCC).

Au nom du peuple américain, l'USAID promeut et démontre les valeurs démocratiques à l'étranger et fait progresser un monde libre, pacifique et prospère. En soutien à la politique étrangère du gouvernement américain, l'USAID conduit le développement international et l'aide aux sinistrés par des partenariats et des investissements qui sauvent des vies, réduisent la pauvreté, renforcent la gouvernance démocratique et aident les populations à sortir des crises humanitaires pour aller vers la résilience.