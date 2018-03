Cote d'Ivoire: Travail des Enfants - Des experts réfléchissent sur un mécanisme intégré de coordination du SOSTECI et du SSRTE

Ces spécialistes de la question de la lutte contre le travail des enfants devront adopter un mécanisme opérationnel de coordination du SOSTECI et du SSRTE ainsi que les modalités de son financement.

Des experts nationaux et internationaux réfléchissent depuis le lundi 19 mars 2018, sur un mécanisme de coordination et de financement durable du système intégré de suivi du travail des enfants en Côte d'Ivoire. Cet atelier qui va se dérouler toute la journée du lundi, regroupe une centaine de participants dans le cadre de l'Eden Golf Hôtel. Il a été placé sous le patronage de Madame Dominique Ouattara, Première Dame et Présidente du Comité National de Surveillance des actions de lutte contre la Traite, l'Exploitation et le Travail des Enfants (CNS).

Ces spécialistes de la question de la lutte contre le travail des enfants devront adopter un mécanisme opérationnel de coordination du SOSTECI et du SSRTE ainsi que les modalités de son financement.

Pour Madame Nadia N'Da Bendé, chef de cabinet de la Première Dame et représentante de Madame Dominique Ouattara, ces deux entités ne doivent pas être considérés comme différentes. Selon la collaboratrice de Madame Dominique Ouattara, elles doivent être interconnectées pour une meilleure synergie sur le terrain. «Le SSRTE, mis en œuvre par la Fondation ICI, bien que sectoriel et exclusivement dédié au suivi et à la remédiation du travail des enfants dans la chaîne d'approvisionnement du cacao, ne doit pas être perçu comme un mécanisme parallèle et concurrentiel du SOSTECI. Mais, il doit constituer avec celui-ci, un système interconnecté de partage d'informations, capable d'alimenter la base de données nationales », a-t-elle préconisé. C'est justement dans ce souci d'interconnexion, selon Madame N'Da que le CIM et la Fondation ICI, sous la supervision du CNS, ont mis en place un cadre de travail conjoint, en vue d'harmoniser les outils de collecte de données et d'opérationnaliser le mécanisme garantissant la circulation fluide et sécurisée de l'information du SSRTE vers le SOSTECI.

Pour Koné Kipeya, Directeur de cabinet-adjoint du Ministère de l'Emploi t de la Protection Sociale et représentant du Ministre Jean Claude Kouassi, cette union s'avère nécessaire pour une meilleure synergie sur le terrain. « En application de ces recommandations, un atelier technique d'harmonisation des outils du SOSTECI et du SSRTE a réuni, les 11 et 12 décembre 2017, à l'hôtel Madrague de Grand-Bassam, seize experts issus de l'Unité Opérationnelle Centrale de Coordination du SOSTECI, du CNS et de la Fondation ICI, au sortir duquel, les outils des deux systèmes ont été mis en cohérence », a-t-il expliqué.

Semien Honoré Boua Bi, Directeur pays du Bureau de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) et Nick Weatherill, Directeur Exécutif de la Fondation International Cocoa Initiative (ICI), quant à eux, ont mis l'accent sur la situation des enfants astreints au travail des enfants et la nécessité d'un partenariat public-privé afin de venir à bout à ce phénomène.