Cote d'Ivoire: Abidjan Innova 2018 - Le génie créateur en lumière !

Pour la première fois en Afrique, le Salon international des inventions d'Abidjan décliné sous le sceau Abidjan Innova, déposera ses valises en Côte d'Ivoire.

La première édition de ce rendez-vous portant la signature de la Fédération des inventeurs et innovateurs en Côte d'Ivoire ( Fedinci), en partenariat avec la Régie publicitaire Panoramic, se tiendra du jeudi 22 au 24 mars 2018, au Palais de la culture Bernard Binlin Dadié sis à Abidjan, précisément à Treichville.

Annoncé à grands renforts publicitaires, cet événement dont l'objectif principal est de montrer que la Côte d'Ivoire et les pays Africains, regorgent d'inventeurs les plus ingénieux du monde, aura bel et bien lieu sur les bords de la lagune Ebrié. Mieux, Innova Abidjan cuvée 2018 s'inscrit dans une optique de création d'une plateforme de promotion des inventions et un cadre de rencontre et d'échange entre inventeurs et structures de financement. Notamment les organismes nationaux, internationaux privés et publics.

Aussi le Salon international des inventions d'Abidjan entend-il faire de la Côte d'Ivoire le pionnier de l'invention en Afrique de l'Ouest à court terme, et dans toute l'Afrique à long terme. Tout en favorisant l'implication des Etats dans la mise en place de fonds de soutien à l'invention. Quid des personnes concernées par ce salon ?

A ce rendez-vous par excellence de l'invention, les promoteurs attendent entre autres les inventeurs, innovateurs et porteurs de projets. A ceux-là, il faudrait adjoindre le gouvernement, les institutions privées et publiques d'aide au développement et de soutien à l'invention (conseil, propriété intellectuelle en financement), les départements R&D de grandes entreprises soignant leur image de pionnier de l'innovation, d'employeur d'avenir. Sans occulter les Pme innovantes, start-ups technologiques et incubatrices, les structures de financements et de micro finance (Banque), les grandes écoles et Universités., les sociétés en développement, tous les secteurs dont l'environnement, l'art, l'éducation, décoration.

A cette occasion, plusieurs prix seront attribués aux inventeurs, innovateurs et chercheurs. Il s'agit du Prix du salon comportant trois médailles (Or, Argent, Bronze) pour les meilleures inventions qui auront marqué le jury du Salon, du Prix du grand public, constitué de trois médailles pour les inventions qui auront séduit les visiteurs et des Prix Spéciaux, définis en fonction de l'intérêt d'un organisme public, privé ou une entreprise pour un secteur donné et consacrant la meilleure invention pour la santé, l'environnement et l'éducation.

Pendant ces trois jours, le Salon dont le programme sera meublé d'expositions, de conférences, d'ateliers, de visites professionnelles et touristiques à Abidjan, Yamoussoukro et Grand-Bassam, ainsi que d'un dîner-gala, accueillera plus de 5 mille visiteurs. Rappelons qu'Innova est un Salon international qui se tient également à Bruxelles, Barcelone, Valence, Italie et désormais à Abidjan.