Cote d'Ivoire: Coopération - Des chercheurs ivoiriens à la conquête de l'Université de Tel-Aviv en Israël

Une équipe de chercheurs ivoiriens, appartenant au Centre de Recherches et d'Etudes en Littératures et Sciences du langage (CRELIS), s'est rendue en Israël à l'invitation du Professeur émérite Ruth Amossy dans le cadre du projet de recherche sur le discours électoral coordonné en Côte d'Ivoire par le Dr Nanourougo Coulibaly de l'Université Félix Houphouët-Boigny.

Il a conduit une équipe qui comprenait le Dr Gérard Ayémien et Mademoiselle Mireille Kissi (doctorante) de l'Université Félix Houphouët-Boigny et le Dr Dorgelès Houessou de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké.

Ainsi le 13 mars dernier de 14h à 18h30, à l'occasion de la semaine de la francophonie à Tel-Aviv, ces chercheurs Ivoiriens ont prononcé des communications au Centre Porter de l'Université de Tel-Aviv dans le cadre d'une Journée d'étude organisée par le groupe de recherche ADARR (Analyse du discours Argumentation Rhétorique) dénommée « Le discours électoral en Afrique de l'Ouest francophone ». Cette journée a vu la participation spéciale de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Israël, S.E. Gomis Jean-Baptiste.

Les chercheurs ivoiriens ont à cette occasion exploré une large diversité de discours relevant de meetings, d'affichages publics, de slogans électoraux et de réactions sur les réseaux sociaux afin d'y retrouver les pratiques, les stratégies et tous les autres éléments destinés à assurer la mobilisation électorale.

Le public, constitué de spécialistes réputés du champ de l'analyse du discours et de la rhétorique argumentative et d'étudiants en linguistique du discours, en études francophones et africaines de même qu'en sciences politique et communicationnelle, est retourné satisfait d'avoir enrichi son approche de l'activité politique africaine par l'exemple du cas ivoirien et à travers l'analyse des discours.

Le mot de clôture du Professeur émérite Ruth Amossy s'est appesanti sur les efforts des chercheurs ivoiriens dont l'action inédite devrait augurer d'une collaboration franche entre les institutions en présence. Le pont est donc jeté par ces pionniers entre la prestigieuse Université de Tel-Aviv et les Universités ivoiriennes impliquées dans le projet.

Le chef de la délégation, le Dr Nanourougo Coulibaly, s'est félicité de la performance de son équipe et a promis de mettre tout en œuvre pour recevoir le Professeur émérite Ruth Amossy à la tête d'une délégation israélienne en Côte d'Ivoire l'an prochain. Il a pour cela espéré que les autorités de tutelle, le ministère de la recherche scientifique en Côte d'Ivoire et les organismes accrédités seraient plus sensibles aux doléances formulées en vue d'apporter leur appui à cette entreprise qui honore l'intelligentsia ivoirienne.

*Sous-Directeur de la Recherche des Opportunités Economiques à DGIE