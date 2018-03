Cote d'Ivoire: Emploi et entrepreneuriat féminin - La 5e édition du FEEF a tenu toutes ses promesses

Rappelons que c'est autour du thème général: « Osez et réalisez vos rêves » que les femmes, durant les deux jours, ont échangé à travers des déjeuners-débats, des conférences et des ateliers. S'appuyant sur plusieurs sous thèmes, la 5e édition du Feef a pu apporter quelques solutions concrètes à la problématique de l'emploi et de l'entrepreneuriat chez les femmes par l'offre d'un contenu scientifique.

Thierry Tanoh, ministre du Pétrole, de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables, Euphrasie Yao, conseillère spéciale du Président de la République chargée du genre et l'athlète Murielle Ahouré ont rehaussé de leur présence comme invités d'honneur.

