Angola: La BPC veut optimiser les services bancaires dans le pays

La Direction régionale de la BPC comprenant les provinces de Moxico, Lunda Sul et Lunda Norte, a un total de 370 travailleurs et une couverture dans 18 des 23 communes des trois régions avec un univers de 209.956 clients.

Interrogé sur l'ouverture des guichets / BPC dans les municipalités et les endroits les plus reculés de la région, le responsable a indiqué qu'une fois les contraintes financières surmontées, il sera possible d'installer des succursales bancaires pour fournir des services dans ces zones.

Selon le responsable, afin d'améliorer les services, l'institution investira, cette année, dans l'autonomisation et la formation des ressources humaines, pour qu'ils aient une éthique, une responsabilité et une attitude digne envers le client.

Le gestionnaire parlait durant une rencontre avec des hommes d'affaires, des clients et des gérants bancaires des provinces de Lunda Norte et Lunda Sul), qui a également servi à présenter le plan de restructuration en cours dans la banque.

Saurimo — La Banque d'épargne et crédit (BPC) commence ce mois-ci à fournir le crédit salaire et une ligne de financement du secteur productif de la Banque de Développement Africain (BAD), a annoncé lundi, son président du conseil d'administration, Alcides Safeca.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.