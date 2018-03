Afrique: Venance Konan - Le dernier ouvrage rafle le prix de la presse panafricaine

En présence des siens, la délégation ivoirienne, la presse et la communauté africaine (diaspora), une distinction de l'auteur a eu lieu sur le stand africain.

Au moment où le Salon du livre de Paris 2018 ferme ses portes, dans le stand du pavillon Lettres d'Afrique, naît le prix de la presse panafricaine. Pour cette première édition, il distingue deux personnes.

La première est une dame du Gabon, Honorine N'Gou, pour l'ensemble de son œuvre. Auteure d'une dizaine de livres, elle est professeur d'université, bibliothécaire et très active dans le milieu de la culture. La lauréate s'est dite heureuse d'être distinguée en présence de son ambassadeur.

Le deuxième lauréat est l'Ivoirien Venance Konan pour son essai au titre volontairement kilométrique, Si le noir n'est pas capable de se tenir debout, laissez-le tomber. Tout ce que je vous demande, c'est de ne pas l'empêcher de se tenir debout, paru il y a une poignée de jours aux éditions Michel Lafon.

L'auteur devance une quinzaine d'auteurs originaires du Mali, du Congo, etc., et contient assez mal sa joie et son étonnement : « C'est d'abord une surprise parce que je ne m'y attendais pas du tout.

Mais c'est également une fierté. Je dédie ce prix à toute l'Afrique afin qu'elle se tienne debout. Je reçois ce prix avec la même humilité que chacun des autres prix reçus. (Ndlr : les prix Rabelais et d'Afrique noire). Cette distinction accroît ma responsabilité. Je suis heureux de la recevoir devant mon ministre et ami, Maurice Bandaman et j'espère que notre Afrique va changer ».

Ce prix est composé d'un jury de journalistes présidé par Louis Kemayou et en cours de constitution. Bien que créé par des journalistes, il récompense les faits de culture.