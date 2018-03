Angola: Le secrétaire d'État à l'action sociale pour l'achèvement des projets précédents

Cabinda — Le secrétaire d'Etat à l'action sociale, Lúcio Gonçalves do Amaral, a défendu lundi dans cette ville, l'achèvement et la consolidation des projets antérieurs d'intégration d'anciens soldats pour corriger ainsi les erreurs du passé.

Intervenant à la fin du séminaire sur l'orientation méthodologique pour la mise en œuvre du Plan intégré de développement local et combat à la pauvreté, Lúcio Amaral a dit qu'il permettra d'améliorer le ciblage des bénéficiaires et par conséquent orienter ses interventions en faveur des plus nécessiteux.

L'objectif, a-t-il ajouté, est d'inverser progressivement la situation de dépendance sociale dans laquelle se trouvent actuellement de nombreux Angolais.

Alors que cette aspiration devient un fait, il est nécessaire que les administrateurs municipaux observent avec discipline et rigueur des lignes directrices prévues dans le Plan intégré de développement local et combat à la pauvreté, en appliquant les ressources avec parcimonie, tout en respectant les lignes préétablies supérieurement, ce qui contribuera à une gestion transparente, et qui facilitera également le suivi des différents niveaux de prise de décision, a-t-il indiqué.

Lucio Amaral a souligné que l'achèvement du processus de réintégration des ex-soldats est une priorité de l'Exécutif et par conséquent, le plan intégré de développement local et combat à la pauvreté accorde une attention particulière à eux fin qu'ils puissent être réintégrés au moyen de projets d'insertion productive en adéquation avec leurs aptitudes et penchants.

Il a également affirmé que selon les statistiques officielles de l'IRSEM, la province de Cabinda accueille un nombre important d'anciens soldats pour servir dans l'ordre de 3594 militaires d'où la nécessité d'orienter ses d'actions pour assurer la réinsertion des mêmes de façon durable.

Les participants ont recommandé la nécessité d'ajuster les indicateurs des projets selon les lignes définies dans le Plan intégré de développement local et lutte contre la pauvreté, en mettant l'accent sur les actions qui garantissent une plus grande probabilité de durabilité.

Ils ont également appelé à renforcer davantage le suivi, la surveillance et l'inspection du Plan intégré dans trois niveaux d'intervention locale, notamment les niveaux local, provincial et central.

Le séminaire d'orientation méthodologique du Plan intégré de développement local et lutte contre la pauvreté (PIDLCP), promu par le Ministère de l'Action Sociale, de la famille, promotion de la femme, a été dirigée par le secrétaire d'Etat à l'action sociale, Lúcio do Amaral.

Il a compté sur la participation d'administrateurs municipaux et leurs adjoints, des secrétaires et délégués provinciaux, des autorités traditionnelles et des ONG.