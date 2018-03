Angola: Plus de 300 millions de dollars pour financer le secteur productif

L'émission d'obligations et de la monnaie nationale d'un montant de 180 milliards de kwanzas (850 millions de dollars) dont l'échéance est de 10 ans et portant intérêt de 7,5% par an, pour recapitaliser la BPC se justifie du fait que la banque accomplira la mission pour laquelle elle a été créée.

La réunion visait à présenter le plan de restructuration en cours et les produits et services que l'institution a.

Selon l'administrateur, le crédit est spécifiquement destiné aux secteurs de l'agriculture, de la pêche, de l'industrie, de l'eau et de l'assainissement, de financement dont le remboursement est à moyen et long terme.

Du montant total du financement, 70 pour cent pour les petites, moyennes et grandes entreprises, 10 pour les femmes entrepreneuses, 20 pour d'autres domaines et des projets liés aux micro-entreprises.

Il a expliqué que la ligne de financement aura une périodicité de deux à huit ans et se fera de façon échelonnée, la première de 120 millions de dollars, la seconde de 80 millions, la troisième de 60 millions et la quatrième de 65 millions.

C'est ce qu'a informé lundi à la presse, l'administrateur pour le secteur commercial de la Banque d'épargne et de crédit (BPC), Óscar Rodrigues, lors d'une réunion entre l'administration de la banque avec la classe entrepreneuriale et les clients privés.

