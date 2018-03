Afrique de l'Ouest: Elite BRVM Lounge - La première cohorte des 10 PME a été lancée

En présence des siens, la délégation ivoirienne, la presse et la communauté africaine… Plus »

La Bourse de Casablanca a déjà expérimenté ce projet auquel près de 48 Pme marocaines ont adhéré. Selon le directeur général de cette bourse, Karim Hajji, « Elite Lounge génère des opportunités et du business ». Trois raisons ont amené, affirme-t-il, les sociétés de son pays à s'y intéresser. A savoir la connaissance, la confiance et la visibilité. Sans occulter le fait que l'interactivité des bourses africaines est aussi gage.

Le programme Elite Brvm Lounge", qui est une déclinaison régionale du programme Elite, a été conçu par la bourse de Londres. Le directeur général du Programme Elite, M. Luca Peyrano a, à travers une vidéo conférence, "exprimé sa joie de voir les Pme de l'Uemoa bénéficier de ce programme et réaffirmé l'engagement de London Stock Exchange group à soutenir activement la Brvm dans son développement". L'ambassadrice de la Grande Bretagne en Côte d'Ivoire, S.e Josephine Gauld, qui représentait ladite bourse à cette cérémonie a encouragé les entreprises ivoiriennes et la Brvm.

« Ce soir la Brvm va rejoindre ce club select des bourses mondiales fortement engagées pour la cause des Pme, avec la présentation des 10 entreprises retenues après une sélection très rigoureuse pour rejoindre le programme Elite », s'est-il félicité. Expliquant qu'il s'agit de donner l'opportunité à ces entreprises d'accéder à des ressources longues, de renforcer leur notoriété et d'accroitre leur visibilité.

Ce programme vise, en plus du renforcement des capacités, à préparer les entreprises de la zone de l'Union économique et monétaire à accéder au troisième compartiment de la Brvm. Cette phase de lancement à Abidjan a ému le directeur général de la Brvm, Dr Edoh Kossi Amenouve, qui n'a pas manqué de saluer le soutien des autorités gouvernementales ivoiriennes, des bourses partenaires et toute la panoplie des acteurs du marché régionale.

En effet, après la signature, en novembre 2017, d'un accord de partenariat entre la Bourse régionale des valeurs mobilières ( Brvm), la bourse de Londres et la Bourse de Casablanca, dans l'optique d'accompagner les Pme, après le lancement du troisième compartiment dédiée au Pme/Pmi et les entreprises à fort potentiel de croissance, à la fin de l'année 2017, le programme Elite Brvm Lounge démarre.

