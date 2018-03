Sénégal: Modernisation de l'APS - La MAP prête à partager son expérience

"La MAP a connu, il y a quelque temps, des difficultés similaires mais vous les avez dépassées et la MAP s'érige en modèle dans le continent. Nous comptons nous inspirer de la MAP, pour le bien de nos deux institutions, de nos deux pays et du continent", a dit le directeur général de l'APS.

Une Agence nationale "joue un rôle des plus critiques à toutes les échelles. Elle a une place prépondérante dans les institutions de l'Etat. Seule une agence de presse peut traiter l'information sur tous les angles et enrichir un lecteur", a relevé Rachid Boumhil.

"Je suis là pour apporter notre contribution et expérience dans ce projet de modernisation de votre agence de presse. Cela nous rappelle ce que la MAP a été il y a quelques années et ce que nous avons vécu. Cette expérience sera enrichissante de part et d'autre", a-t-il dit lors de son entretien avec le directeur général de l'APS, Thierno Birahim Fall.

