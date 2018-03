Congo-Kinshasa: Kasaï - Présence militaire inquiétante dans le territoire de Kabeya Kamuanga

Les villages Lemba Lemba et Mupompa sont en proie à des tourmentes avec la présence accrue des hommes en uniforme. Le cri d'alarme est donné ici par l'interfédérale du Kasaï/Kabeya Kamuanga du parti Union pour le développement social et communautaire (Udesc) d'Isaac Muamba Kalonji, actuellement en séjour aux États-Unis d'Amérique.

Bien avant le SOS de l' Udesc, le chef coutumier Lemba Lemba Kela dénonçait, sur "Radio Okapi" et sur "Top Congo FM", l'insécurité grandissante dans son village de Lemba Lemba, des morts d'hommes et l'errance de la population cherchant refuge dans la forêt. L'Udesc s'est aussi référée aux dénonciations de l'ONGDH Cefop/DH du 16 août 2017 qui exigeait une enquête sur des incidents, tout en condamnant l'usage disproportionné de la force par les policiers à l'encontre de la population.

La députée Eugénie Tshika wa Mulumba, élue de Kabeya Kamuanga, déclarait en octobre 2016 : « Je dénonce ce qui se passe chez nous, dans notre territoire de Kabeya Kamuanga, spécialement à Kena Nkuna, le centre du territoire à Mupompa, Lemba Lemba, à Kadima Diba partout jusqu'à Munkamba, parce que les autorités du pays sont à la recherche des miliciens de Kamwina Nsapu ». Et elle avait appelé les dirigeants du pays « à intervenir rapidement pour ne pas exterminer un peuple abandonné à lui-même » et à la Communauté internationale de « faire pression sur tous les dirigeants surtout ceux qui ont une parcelle d'autorité sur ce territoire ».

En avril 2016, le quotidien "Le Potentiel" relevait également, dans un article, la dénonciation du président de la société civile de Kabeya Kamuanga, Théophile Kazadi, et confirmé par l'administrateur du territoire, Sylvain Kankolongo, accusant les Forces armées de la RDC (Fardc) de tracasser la population de Kabeya Kamuanga. Deux ans auparavant, soit janvier 2014, la presse évoquait des conflits, créés de toutes pièces selon l'Udesc, entre les habitants de Lemba Lemba et de Mpatu d'une part, affrontant depuis 2001 leurs frères de Dibaya des villages Tshisola et Kumande, de l'autre.

Les mêmes causes produisant les mêmes effets, l'Udesc note que tous ces appels relèvent d'un fond commun. Il s'agit d'attirer l'attention de l'autorité des deux Kasaï sur les désastres découlant des conflits fratricides qui ont créé une grande désolation et les troubles qui ont poussé les jeunes à l'incivisme et à l'errance, à l'exode et à l'exil. C'est le cas des enfants, petits-enfants et neveux du grand chef Lemba Lemba Bitangilayi Théo, Isaac Muamba Kalonji, leader du parti rivé sur le développement social et communautaire, etc. Du jour au lendemain, ceux-ci se sont retrouvés tassés dans la brousse, pris entre deux feux, dépourvus des conditions de vie élémentaires, vivant dans un dénuement indescriptible à cause de l'injustice, de la pensée unique. « Plus ont s'adonnait à la délation du tenant du pouvoir, mieux on était vu et considéré, et moins on était exposé à la disette, à la prison, sinon à la mort certaine. Et le cas de Kamwina Nsapu en est bien une illustration récente. », a indiqué un haut cadre de l'Udesc.

Ainsi, ces enfants, petits-enfants et neveux du grand chef Lemba Lemba ont survécu et subsisté dans cet état de misère absolue, jetés sur les chemins sans issues de l'exode, laissant derrière eux leur parti politique, l'Udesc, et de nombreux militants qui ont adhéré, cherchant l'espace d'expression et de liberté, de paix et de bonheur dans la dignité, en dénonçant le mépris et la haine. En attendant, toute cette population a été indexée et assimilée à l'opposition traditionnelle radicale à cause des positions souvent tranchées du feu Étienne Tshisekedi.

Pourtant, cette population n'a commis une quelconque infraction devant mériter une telle aversion de la part de l'autorité politique et administrative du pays, si ce n'est le fait de s'exprimer différemment, de manifester son désaccord sur la gestion de la res publica et contre les diktats du caïd de la région kasaïenne. « Considérés comme des trouble-fête, tous ceux qui ont décrié le système de la pensée unique qui s'est installé au pays à la manière des pays totalitaires se sont exposés à des humiliations, des tortures et tant d'autres brimades, endurant des pires douleurs physiques et morales dans ces villages du territoire de Kabeya Kamuanga. C'est la raison de l'exil de Lemba Lemba Bitangilayi Theo et Isaac Muamba Kalonji afin de préserver leur vie. », explique ce cadre de l'Udesc.

Entre-temps, l'opinion se demande sur les raison réelles de ces troubles dans ces patelins du pays où il n'y a ni bitume, ni électricité, ni investissement et encore moins du travail. Toutefois, le territoire de Kabeya Kamuanga a vu naître feu Étienne Tshisekedi wa Mulumba, considéré comme le père de la démocratie congolaise, ainsi que bien des professeurs de renommée internationale, des évêques, curés catholiques et bien d'autres serviteurs de Dieu, etc. L'Udesc, pour sa part, demande à l'autorité provinciale et à ses services de diligenter une enquête afin de redonner à cette population désespérée l'espoir de vivre à nouveau dans la paix dans leur pays.