Congo-Brazzaville: Commémoration - Le PCT se souvient de Marien Ngouabi

Le 41e anniversaire de la mort de l'ancien président du Congo a été célébré, le 18 mars à Pointe-Noire, sur le thème « Marien Ngouabi, un exemple de modestie, de conviction et de détermination dans la lutte contre les antivaleurs ».

L'activité a été placée sous la houlette de Victore Foudi, président de la fédération du Parti congolais du travail (PCT) de Pointe-Noire. C'est exactement à 14 h 30 que l'alarme marquant l'heure de l'assassinat du président Marien Ngouabi, fondateur du PCT, a retenti dans l'enceinte du siège de cette formation politique de la ville océane, suivie par le dépôt de la gerbe de fleurs sur la stèle érigée à son image par Victor Foudi. L'on a appris de l'évocation du thème faite à cette occasion que le fondateur du PCT était un homme d'une modestie et d'une sobriété légendaires. Il saluait toutes les personnes qu'il rencontrait au grand plaisir de la population. Pour cela, il est considéré par les membres de ce parti comme un homme politique atypique, engagé et déterminé. Selon cette évocation, Marien Ngouabi a axé son combat contre plusieurs antivaleurs, notamment le népotisme, le tribalisme, le régionalisme, la fraude, la concussion, le favoritisme, le détournement des fonds publics et autres.

Interrogé sur le sens du thème choisi cette année, Jean Théophile Ilobakima, secrétaire fédéral chargé de l'organisation et des ressources humaines du PCT Pointe-Noire, a eu les mots suivants : «Le thème de cette commémoration invite l'ensemble des membres du PCT, en général, et ceux de la ville côtière, en particulier, à redoubler plus de vigilance en vue de barrer la route aux auteurs des comportements irresponsables et déviants afin d'assumer les lendemains meilleurs à la République du Congo.»

Rappelons que Marien Ngouabi a été assassiné le 18 mars 1977, cinq jours après avoir rencontré les femmes de l'Union révolutionnaire des femmes du Congo. Au cours de cette rencontre, il avait déclaré : «Lorsque ton pays est sale et manque de paix durable, tu ne peux lui rendre sa propreté et son intégrité qu'en le lavant avec ton sang ». Ainsi, cette déclaration fait penser aux membres de ce parti à une catégorie d'hommes dont le passage sur terre reste à jamais graver dans la mémoire collective d'un peuple. Ces retrouvailles ont connu la présence d'Alexandre Honoré Paka, membre du bureau politique de ce parti.