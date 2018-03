Congo-Kinshasa: C2 africaine - DCMP éliminé, Otis Ngoma assume

Le coach principal a donné les raisons de la sortie précoce de son club en seizièmes de finale face à Deportivo Niefang de la Guinée équatoriale, interpellant toutefois certains joueurs afin qu'ils améliorent la qualité de leur jeu.

Le Daring Club Motema Pembe (DCMP) n'a pas réussi son retour sur la scène africaine après cinq ans d'absence. Exempté du tour préliminaire, le team vert-blanc-rouge n'a pas passé le cap de seizièmes de finale, écarté de la course par la formation de Deportivo Niefang de la Guinée équatoriale. Après un résultat assez défavorable d'un but partout à domicile, l'équipe entraînée par le technicien congolais Otis Ngoma a perdu, le 18 mars à Bata en match retour, par zéro but à un.

Visiblement, DCMP est passé à côté de sa qualification dès le match aller à Kinshasa, un match pour lequel Otis Ngoma nourrit des regrets. « S'il faut parler de ce match retour, on doit revenir au match aller. C'est là où on a signé notre élimination. Aujourd'hui, le match était équilibré. On a essayé de faire un bon petit match, mais malheureusement, c'était difficile à jouer. C'est cela la coupe d'Afrique .», a-t-il indiqué.

Pour l'entraîneur, le manque d'expérience de certains joueurs et d'efficacité devant les buts sont parmi les raisons de ce départ manqué de son équipe en Coupe de la Confédération. « Certains de nos joueurs découvrent la compétition. On a été dominé dans les contacts que l'arbitre n'avaient pas sifflés. Mais ce n'est pas vraiment une raison. Là où on a péché, c'est dans l'efficacité. On a fait confiance à certains joueurs qu'on a trouvés sur le terrain et qui étaient meilleurs que d'autres. Ils ont eu tous des ballons de but mais qui n'ont pas été concrétisés. On peut avoir le meilleur entraîneur du monde avec le meilleur tacticien mais devant le but, il faut être efficace. Niefang a été réaliste et a marqué son unique but. », a-t-il dit. « J'assume la responsabilité, mais je découvre aussi mes joueurs. Les autres, s'ils continuent à jouer de la sorte, ils n'iront pas loin. », a-t-il prévenu. Mis à l'écart de la compétition africaine, DCMP devra se replonger résolument dans le play-off du championnat national de football qui débute très bientôt.