Gabon: Signature d'accords de trafic aérien entre Libreville et Brazzaville.

Les ministres gabonaises en charges des Transports et logistiques et celle Déléguée aux Affaires Etrangères étaient au Congo Brazzaville pour la signature de plusieurs accords. Il était question pour les deux membres du gouvernement gabonais, ce 16 mars 2018, de signer, primo, l'accord relatif aux transports aériens avec les autorités gouvernementales du Congo, dans sa capitale Brazzaville.

C'est une poignée de mains très chaleureuses entre les deux ministres congolais et gabonais. Ce sont également plusieurs accords à l'ordre du jour entre Libreville et Brazzaville. D'abord cet accord relatif aux transports aériens et celui de coopération entre la République gabonaise et celle du Congo-Brazza. Ledit accord complète la Convention relative à l'Aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago, le 07 décembre 1944.Il y aussi cette Décision à la mise en œuvre de la Déclaration de Yamoussokro concernant la libéralisation au marché du Transport aérien en Afrique. Cet accord vise é établir des services de transports aérien entre les territoires des deux pays et au-delà.

Plusieurs séances de travail ont été effectuées par les membres des gouvernements gabonais et congolais.Il faut toutefois signaler, que dans le cadre de l'accord, le gouvernement gabonais a accepté, la désignation des compagnies aériennes Trans Air Congo, Equaflight, ECAir, en vue d'exploiter les droits de trafic de la République du Congo. Pour sa part, le gouvernement du Congo a accepté la désignation des compagnies Afric Aviation, Allegiance, Sky Gabon, Afrijet et Solenta Gabon pour l'exploitation des droits de trafic en République gabonaise.

Aussi faut-il le dire ou le rappeler, les deux parties ont convenu de coopérer dans les domaines liés au secteur de l'aviation et encouragent les entreprises désignées à développer toute forme de coopération. Le Gabon et le Congo, deux pays de l'Afrique centrale, entretiennent de bonnes relations d'amitié et de coopération depuis de longues dates.