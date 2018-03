Congo-Brazzaville: Russie - Valéry Mikhaïlov estime que le président réélu continuera à développer les relations avec le pays

L'ambassadeur de Russie au Congo s'est exprimé à l'occasion du scrutin présidentiel dans son pays, auquel les Russes vivant à Brazzaville et Pointe-Noire ont participé, le 18 mars.

Au Centre culturel russe de Brazzaville, plus d'une centaine d'électeurs ont glissé leurs bulletins dans l'urne pour départager les huit candidats à la présidence de la Fédération de Russie. Au consulat honoraire de la Russie, à Pointe-Noire, le vote s'est tenu un jour plutôt. Le verdict des urnes a plébiscité le président sortant, Vladimir Poutine, dès le premier tour (plus de 76%) pour un quatrième mandat. « Je pense que le président élu continuera à développer les relations avec les pays amis dont le Congo .», a déclaré l'ambassadeur Valéry Mikhaïlov, satisfait d'accomplir son devoir civique à l'image de ses compatriotes vivant en terre congolaise.

Les relations entre le Congo et la Russie datent, en effet, de plus d'un demi-siècle, de l'époque de l'URSS à l'actuelle Fédération de Russie. Les deux pays sont liés par des accords de coopération dans plusieurs domaines. En décembre 2016 notamment, à travers la Grande Commission mixte de coopération tenue à Brazzaville, le Congo et la Russie ont signé des accords dans les secteurs de l'économie, l'éducation (le gouvernement russe octroie des bourses d'études chaque année aux étudiants congolais), les hydrocarbures et la défense. La société anonyme Zarubezhneft et la Société nationale des pétroles du Congo ont également signé un protocole d'accord par la même occasion. Le 1er janvier de la même année, l'accord sur l'exemption de visas pour les Congolais détenteurs de passeport diplomatique et de service est entré vigueur.

En octobre 2017, le diplomate russe a annoncé qu'un mémorandum d'entente sera signé entre son pays et le Congo, dans le domaine de la santé, pour l'érection des installations visant à produire, à Brazzaville, une certaine gamme de médicaments contre le cancer, en plus de la formation des cadres congolais du secteur en Russie. Pour l'ambassadeur, la coopération bilatérale globale entre les deux Etats fera des pas en avant au nom du réchauffement diplomatique.