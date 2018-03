Seychelles: Le Président des Seychelles félicite le Président de la Chine pour son nouveau mandat

Le président des Seychelles, Danny Faure, a adressé un message de félicitations à Xi Jingping qui a été reconduit dans ses fonctions de président de la Chine, a annoncé dimanche un communiqué de State House.

La législature chinoise a approuvé le renouvellement du mandat de Xi Jinping en tant que président samedi, sans aucune limite quant au nombre de mandats qu'il peut servir. M. Xi a également été renommé à la tête de la commission gouvernementale qui commande l'armée.

Dans son message, M. Faure a noté le rôle international de la Chine en tant que visionnaire phare de la paix mondiale et devenant un défenseur fiable de la mondialisation et des questions sur le changement climatique.

"L'initiative One Belt, One Road, en particulier, reflète la volonté déterminée de la Chine pour jouer un rôle plus important quant à l'amélioration de l'infrastructure pour la facilitation du commerce mondial ainsi que de l'intégration", a déclaré M. Faure dans son message.

Concernant les relations entre les Seychelles et la Chine, M. Faure a déclaré: "Les liens historiques forts entre nos deux pays ont porté notre coopération bilatérale à de nouveaux sommets et approfondi les relations entre nos deux peuples. À cet égard, je voudrais exprimer notre profonde reconnaissance pour tout le soutien apporté aux Seychelles au fil des ans. "

Les relations bilatérales entre les deux pays existent depuis 1976 et la Chine a financé plusieurs projets aux Seychelles. Cela comprend la construction et l'achèvement de l'école primaire de Glacis et de Baie Lazare, le Palais de Justice qui abrite le département judiciaire et le bâtiment de l'Assemblée Nationale parmi d'autres projets.

En octobre dernier, la nation insulaire de l'océan Indien occidental a signé un accord de coopération économique et technique avec la Chine. La subvention de 7,3 millions de dollars prévue dans le cadre de l'entente servira à la construction d'une nouvelle école postsecondaire pour le commerce et les arts visuels à Anse Royale, un district du sud de Mahé.

Un autre projet parrainé par le gouvernement chinois est la construction de la Seychelles Broadcasting Corporation House en vertu d'une subvention de 15 millions de dollars signée en août 2016.