Cote d'Ivoire: CEI - Des partis d'opposition demandent à leurs représentants de se retirer

Il avait à ses côtés, pendant la rencontre, Ahipeaud Martial, président de l'Union pour le développement et les libertés (Udl), Dedi Adèle, vice-présidente du Front populaire ivoirien (Fpi), Norlander Blé, président de Les Démocrates de Côte d'Ivoire (Ldci) et Adama Ouattara du Mouvement ivoirien pour le renouveau et l'espoir (Mire).

Ouattara Gnonzié a précisé que leur position ne changera point, tant que le gouvernement n'appliquera pas l'arrêt du 18 novembre 2016 de la Cour africaine des Droits de l'homme et des peuples. Le président du Rpp, lors de cet échange avec la presse, a fait savoir que leur plate-forme est constituée de 16 partis politiques et d'une organisation de la société civile.

