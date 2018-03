Ile Maurice: Energie - Inauguration de la station de St Louis à Plaine Lauzun cet après-midi

Le CEB produit environ 40% de l'énergie totale requise pour le pays à travers quatre stations thermiques et huit centrales hydroélectriques. Les quatre stations thermiques à savoir Fort George, St Louis, Fort Victoria et Nicolay, produisent 35 % d'électricité alors que les huit centrales hydroélectriques génèrent 5 %. Les 60% restant proviennent des producteurs indépendants. L'énergie produite annuellement tourne autour de 2 400 GWh.

Le contrat pour l'installation de quatre turbines 'Wartsila' additionnelles au diesel lourd de 15 mégawatts chacune a été signé le 2 mars 2016 entre le CEB et Burmeister and Wain Scandinavian Contractor. Ces nouvelles turbines pourront également opérer à partir du carburant Gaz Naturel Liquéfie (GNL) dès qu'il sera disponible sur le marché. Le projet comprend aussi la construction d'une nouvelle sous-station de 66 kV dotée de la technologie 'Gas Insulated Switchgear' qui remplacera éventuellement la sous-station existante à St Louis qui, rappelons-le, est en état de vieillissement.

La firme 'Mott MacDonald' fut nommé consultant pour la conception et l'étude de faisabilité, la préparation de l'Environmental Impact Assessment, l'appel d'offres, la gestion du projet et la supervision du site. Suite à un appel d'offres international, la société danoise, à savoir Burmeister et Wain Scandinavian Contractors A.S, a été retenue pour la réalisation du projet.

Ce projet de redéveloppement permettra à la station de St Louis d'accroître sa capacité de production de 77 MW à 108 MW. Au coût de Rs 4,2 milliards, ces turbines remplaceront les anciennes turbines Pielstick qui ont atteint la fin de leur cycle de vie et qui ne sont plus conformes aux normes environnementales.

Le Premier ministre adjoint et ministre de l'Energie et des Services publics, M. Ivan Collendavelloo, procèdera cet après-midi à l'inauguration de la station de St Louis à Plaine Lauzun qui a récemment fait l'acquisition de quatre nouvelles turbines au diesel lourd de 15 mégawatts chacune.

