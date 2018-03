Burkina Faso: Reprise du procés du putsch manqué - Les avocats de la défense dénoncent toujours « des anomalies »

Le procès des 84 accusés, dont les Généraux Gilbert Diendéré et Djibrill Bassolé, soupçonnés d'être les auteurs du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina Faso, s'ouvre le 21 mars 2018, après un report prononcé le 27 février dernier. A quelques heures de la reprise de ce procès, les avocats de la défense ont animé une conférence de presse pour, ont -ils dit, dénoncer trois anomalies. Pour eux, ce procès aboutira à une condamnation certaine des accusés, si rien n'est fait pour garantir un procès équitable.

Dans 24 heures, tous les regards seront tournés vers la reprise du procès du putsch manqué de septembre 2015. Trois avocats de la défense sont montés au créneau le 19 mars 2018 pour, ont-ils dit, dénoncer des anomalies. Il s'agit de Me Dieudonné Bonkougou, Me Birba Christophe et Me Mathieu Somé. Mais avant de citer ces anomalies au nombre de trois, Me Birba Christophe a souligné qu'il ne s'agit pas, pour eux, de bloquer le procès puisqu'ils n'ont pas les moyens de le faire encore moins l'ambition

. A l'en croire, la défense dispose d'éléments factuels qui montrent que « nous nous acheminons vers une condamnation certaine des accusés si des mesures idoines de sont pas prises pour garantir un procès équitable ». Selon ses dires, les avocats ont l'obligation de soulever toutes les questions de droit avant la défense au fond.

En ce qui concerne les anomalies, Me Birba a indiqué que tous les préliminaires soulevés le 27 février dernier n'ont pas tous été corrigés. « Le 27 février, la défense a soulevé ce qu'on appelle des préliminaires. Le parquet militaire a tenté quelque peu de corriger ces anomalies préliminaires dans les nouvelles citations qui ont été édictées.

Malheureusement, ces anomalies n'ont pas été purgées nonobstant la suspension du procès. Quand vous regardez les nouvelles citations du procureur militaire, elles disent que les accusés sont convoqués devant la chambre de première instance du tribunal militaire.

Or, le décret qui fait polémique depuis l'ouverture du procès, prévoit que les magistrats qui s'apprêtent à juger l'affaire ont été nommés pour occuper des fonctions dans une juridiction qu'ils appellent la chambre de jugement. Vous convenez avec la défense que la chambre de première instance n'est pas la chambre de jugement.

La chambre de jugement a, du reste, été supprimée par la loi modificative du tribunal militaire qui a été adoptée le 4 juillet 2017. Vous avez des personnalités qui ont été nommées dans une juridiction qui n'existe plus, pour juger nos clients. Nous pensons que cette précipitation dénote de la volonté du régime de condamner coûte que coûte, vaille que vaille», a-t-il expliqué.

Toujours selon ses explications, la deuxième anomalie est due au fait que c'est le ministre de la Justice, des droits humains et de la promotion civique, Garde des Sceaux, M. Bessolé René Bagoro, qui s'est lui-même constitué partie civile dans cette affaire. Ce qui lui fait dire que ce sont leurs adversaires parties au procès qui ont choisi les juges pour juger leurs clients. « C'est un boulevard pour notre condamnation, que ce soit la plaignante qui nous juge par personnes interposées », a-t-il conclu.

La troisième et dernière anomalie soulevée par Me Birba et ses confrères est, selon eux, « l'empressement avec lequel le dossier est programmé alors que juridiquement, il ne devrait pas l'être ». A son avis, juger des accusés dans ces conditions, est synonyme de programmation de leur condamnation. C'est pourquoi ils ont invité les plus hautes autorités à prendre les dispositions nécessaires pour garantir un procès équitable à leurs clients.

En rappel, le procès avait débuté le 27 février dernier. Il avait été renvoyé à cause des irrégularités soulevées par la défense. Dans ce dossier dit du coup d'Etat manqué de septembre 2015, 84 personnes sont accusées dont les deux Généraux Djibrill Bassolé et Gilbert Diendéré.