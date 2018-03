Congo-Brazzaville: Musique - Le premier maxi single de Darcy le Parrain bientôt sur le marché

Originaire de Brazzaville et leader du groupe Star Musica, l'artiste va lancer son oeuvre intitulée "Face à face" d'ici à deux mois.

L'attente est presque finie pour les fans de Darcy le Parrain, son tout premier maxi single vient d'être dévoilé. Pour accompagner l'annonce de la sortie officielle de cet opus, l'artiste a lâché sur les chaînes de la place un extrait exclusif, comme pour marquer son soulagement d'avoir enfin achever le projet.

Le clip a épaté de nombreuses personnes qui attendent découvrir le reste de l'album. Entre les voix douces et les ballades instrumentales, ce maxi single est un vrai bonheur pour les oreilles. Composé de quatre titres parmi lesquels « Face à face », «Tania », « Sacrifice » et « Envoûtement », ce maxi single est produit par la maison Mb production que dirige Médard Bongo.

Mais en attendant sa sortie officielle, Darcy le Parrain a décidé de dévoiler un peu plus son projet à travers un entretien avec "Les Dépêches de Brazzaville". « Cela fait près de trois ans que nous avons commencé à travailler sur ce projet. Mon producteur et moi, nous avons fait un travail de fond d'une manière professionnelle. Aujourd'hui, l'album est presque fini. Plus que deux mois et le public va découvrir un produit de qualité, avec des chansons qui ne vont jamais tomber dans l'oubli. », a dit Darcy le Parrain.

En effet, pour son tout premier opus, le public va découvrir l'immense talent de cet artiste polyvalent qui s'est forgé une réputation à toute épreuve depuis un certain temps. Son timbre musical et son style font de lui l'un des gardiens de l'authenticité de la rumba congolaise. Ses chansons parlent d'amour et des faits sociaux dans un style propre à lui-même. Il arrive à toucher toutes les couches sociales.

Notons que pour la promotion de son maxi single, Darcy le Parrain, accompagné de son producteur, va effectuer une tournée nationale et africaine.