Ile Maurice: Sahir Dilmohamud - «Faire du village un lieu où il fait bon vivre»

interview

Il est à la tête des forces vives de sa région depuis un an. Toutefois, précise-t-il, son combat, il le mène depuis des années. Sahir Dilmohamud, plus connu comme Aga, est né à Terre- Rouge. Et il veut ce qu'il y a de meilleur pour son village. Père de deux filles, il tient à ce que ces dernières y vivent aussi.

Que manque-t-il au village de Terre-Rouge ?

Je dois d'emblée dire que Terre-Rouge se situe à l'entrée du Nord. Il y a eu beaucoup de développement, notamment avec le centre commercial de Jumbo et bientôt avec l'avenement de Jin Fei. Les touristes doivent necessairement emprunter cette route pour aller dans les hôtels du Nord. Moi, je dis que les habitants n'ont pas besoin de demander que le conseil de district de Pamplemousses organise moins de fêtes populaires et fasse plus de développement pour l'épanouissement des villageois.

Tout le monde le sait, nous ne demandons pas grand-chose. Par exemple, nous souhaitons que nos routes soient asphaltées, que les lampadaires soient bien entretenus et que le système de voirie se fasse correctement.

Justement, quels sont les problèmes urgents dans le village ?

Le ramassage d'ordures et le passage du kamion salté ne se fait qu'une fois la semaine et c'est insuffisant. Parfois, les camions tombent en panne ou alors le jour où ils doivent passer généralement est un jour férié. À ce moment-là, les gens doivent patienter 12 jours. Ce qui expliquerait le dumping des ordures ici et là. Si kamion pa ramass zot saleté, normal dimounn pa pou ena swa, zot pou bizin al débarass sa bann salté la kik par. C'est par obligation qu'ils le font.

Il y a aussi le problème de la drogue. Je ne vais pas me prononcer sur les drogues dures. Mais plutôt sur la drogue synthétique. Ce fléau touche de plus en plus de jeunes dans notre société. Nous projetons d'organiser des campagnes de sensibilisation avec l'aide des jeunes du quartier qui sont prêts à nous épauler.

Nous avons aussi un gros problème de drainage. Après les récentes pluies qui se sont abattues sur le pays, Terre-Rouge a été grandement affecté et je dois dire que les habitants ont beaucoup souffert. Finalement, mon plus grand souhait est que le terrain de football de la localité soit rénové pour le bien- être des villageois.

Quels sont les projets d'avenir pour les forces vives de Terre-Rouges ?

Comme toujours, nous oeuvrons pour le bien-être de tous ceux qui habitent à Terre-Rouge. Nous veillons au grain pour que durant les années à venir, les développements aient graduellement lieu. Car il faut aussi savoir que Terre-Rouge est très riche en histoires et il faudrait songer à les préserver toutes.