Ile Maurice: Accident à La Prairie - Theresa Genave accouche prématurément

Son état s'est empiré depuis samedi, 17 mars. Si bien que Theresa Genave a dû être transférée aux soins intensifs de l'hôpital Victoria, Candos, où elle était admise depuis l'accident mortel survenu, le 14 mars, à La Prairie. La jeune femme de 19 ans, enceinte, a accouché de son deuxième enfant, dimanche.

Les médecins ont dû pratiquer une césarienne dans l'espoir de sauver la vie du bébé. Celui-ci a été placé sous respiration artificielle, aux soins intensifs de l'hôpital SSRN, à Pamplemousses. Les proches de la jeune femme, dont son époux Donovan Genave, sont dans l'angoisse. D'autant que le médecin leur a confié que Theresa Genave sera handicapée. «Li pa pé fasil ditou. Dokter inn dir mwa ki enn ner inn kwinsé kot so kolonn vertébral. Li pa pou kapav bouz ditou. So likou ek so labous tou inn gagn fraktir», confie l'homme de 20 ans. Ce dernier, qui fait partie des blessés, explique qu'il n'arrête pas de penser à l'accident. «Il nous faudra vivre avec cette souffrance.»

Le pire, ajoute-t-il, c'est qu'ils n'ont pas encore dit à la jeune maman que sa soeur Clarissa Hollandais a perdu la vie dans l'accident. «Theresa cherche sa soeur», explique Donovan Genave. Et de confier que leur fils d'un an, également rescapé de l'accident, ne cesse de la réclamer.

Marie Ange Eugénie, la mère de Theresa Genave et de Clarissa Hollandais, confie qu'elle n'a pas encore eu le courage de rendre visite à sa fille. «Je n'ai pas la force de me rendre à l'hôpital. Mo pou tro ploré kan mo get li. Mo léker mama fermal», relate la femme de 39 ans.

La trentenaire explique que son fils de 17 ans est très affecté. Ce dernier et ses deux filles étaient très proches. «Où qu'ils aillent, ils sont toujours ensemble. Heureusement que ce jour-là, il n'était pas avec elles.» Marie Ange Eugénie affirme que cette tragédie la hantera toujours et souhaite que justice soit faite à ses filles. Une page pour soutenir Theresa a été créée sur Facebook.

Quant au conducteur de la voiture, Yash Kardaree, il est toujours en détention policière. L'habitant de Choisy, âgé de 21 ans, comparaîtra devant la justice demain.