Madagascar: Hery Rajaonarimampianina à Ambilobe - Les élèves réquisitionnés

Une assistance composée généralement de lycéens était venue assister au meeting de Hery Rajaonarimampianina à Ambilobe.

L'effervescence populaire n'était pas au rendez-vous pour ce déplacement présidentiel dans le Nord.

Un échec. C'est ainsi que l'on peut qualifier la descente du président Hery Rajaonarimampianina effectuée hier à Ambilobe. Un véritable désastre pour une opération de récupération politique. Pourtant, l'objectif du numéro Un du « Hery Vaovao ho an'i Madagasikara » était d'effacer la démonstration de force qu'Andry Rajoelina a effectuée dans cette localité le 8 mars dernier. 11 jours seulement après cet évènement, le Chef de l'Etat s'est rendu sur place. Il a profité du passage du cyclone Eliakim pour tenter une offensive de charme dans le Nord. Sur un terrain « non conquis » car peu de monde était venu devant l'hôtel de ville pour assister à son meeting. Et ce, même si Hery Rajaonarimampianina a voulu putréfier la population d'Ambilobe en apportant 400 sacs de riz, 200 sacs d'haricots et 1 000 feuilles de tôles pour venir au chevet des sinistrés. Les élèves du Lycée et ceux du CEG avaient été « réquisitionnés » pour grossir l'assistance, comme ce fut le cas lors de la célébration de la journée du 8 mars où l'on a forcé les enseignantes des écoles publics et les élèves du Lycée à porter les tee-shirts du parti HVM. A noter qu'hier, le président de la République, accompagné de quelques membres du gouvernement ont survolé en hélicoptère les districts au niveau de la Province d'Antsiranana touchés par Eliakim.

Démagogie. En tout cas, l'effervescence populaire n'était pas au rendez-vous lors de ce déplacement présidentiel à Ambilobe. Hery Rajaonarimampianina était même hué par la population locale. Et ce, même s'il a réitéré ses promesses de la réhabilitation prochaine de la route Ambanja - Antsiranana et Ambilobe - Vohémar. Des promesses qu'il a toujours annoncées à chaque déplacement dans le Nord tout au long de ses quatre années de pouvoir. Des engagements qui restent non tenus pour le moment. Frustré d'avoir été hué et faisant face à une assistance clairsemée, le Chef de l'Etat ne s'est pas défendu de lancer une pique à l'encontre d'Andry Rajoelina. « Nous ne versons pas dans la démagogie et ne faisons pas de promesses à la légère pour contenter l'auditoire, mais nous sommes présents à vos côtés quotidiennement pour œuvrer à la réalisation de ce que nous avons décidé et promis », a-t-il déclaré.

Taux de popularité. D'aucun n'ignore pourtant qu'en ce qui concerne les actions au développement, le Nord a toujours été oublié par le régime HVM. La coupure de la route nationale n°6 à chaque saison de pluie en est la preuve. Après l'annonce de l'ancien président de la Transition de réhabiliter par ses propres moyens les routes communales à Ambilobe, le régime a réagi en envoyant des engins sur place, oubliant complètement la réhabilitation de plusieurs routes nationales complètement coupées suite au passage d'Eliakim. Déçu de n'avoir pas fait le plein, et ce, contrairement à Andry Rajoelina et le clan MAPAR qui ont réussi à ammasser une foule immense au stade d'Ambilobe, Hery Rajaonarimampianina a aussitôt quitté la ville tout de suite après son discours pour se rendre à Bemaranja. En tout cas, ce qui s'est passé hier à Ambilobe confirme que le taux de popularité du « Hery Vaovao ho an'i Madagasikara » est au plus bas dans la partie Nord de la Grande île.