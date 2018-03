Madagascar: Exposition - Le « Fasana, présence et pouvoir » par Val

Artiste hors du commun qui aime sortir des sentiers battus, Val, Andriamilison Valery de son vrai nom dévoilera une expo pour le moins originale, intitulée « Fasana, présence et pouvoir » à l'Is'art galerie à partir du jeudi 22 mars.

Le « fasana », un monde à part entière dans la culture malgache. Un monde fait de « présence et de pouvoir ». Un monde qui a titillé la curiosité de Val choisissant de se focaliser et d'orienter sa prochaine exposition sur ce sujet. Une exposition sortant des sentiers battus et qui mérite largement le détour. L'artiste d'en dire davantage sur son travail : « Les ancêtres sont les maîtres de la terre sous laquelle ils se reposent. Autour de leur sépulture s'étend leur 'terre', terme qui désigne une localité, puis au sens large, le territoire d'origine. Le zébu est toujours le sacrifice offert à la terre et aux ancêtres, il est le truchement entre les vivants et le monde surnaturel. Il assure la survie du lignage, il fait la richesse et la puissance du groupe familial. Plus le clan possède de tête, plus il se rapproche de la divinité.

Le misérable, sans zébu, n'a guère plus d'ancêtre. Il s'agit avant tout d'installer une contrariété, de réveiller quelque chose. Il faut y voir un moyen de réinterroger nos capacités symboliques et nos mémoires. Chaque 'objet' composant l'exposition représente symboliquement un invisible, mais dans un autre usage, le présentifie. Il rend présent à la conscience ce qui appartient au passé, ce qui est absent. Un symbole est un point de repère, il relie l'inconnu au connu. La profondeur de la terre est l'espace primordial de la mort, l'espace définitif du corps. Le dessus et le dessous de la terre forment une sorte de miroir. Au peuple des vivants qui s'agite sur la surface visible, répond le peuple des morts, disparus et invisibles. La relation entre ces deux mondes n'est pas que l'affaire des religions ».

« Suprématisme ». Artiste sculpteur, sortant de l'Ecole Supérieure d'Art d'Aix, Val, Andriamilison Valery de son vrai nom, pour cette exposition, s'est inspiré du mouvement «suprématiste » de Casimir Malevitch, qui se rapproche beaucoup de l'architecture. L'artiste, autrement dit, se base encore sur l'aspect géométrique, les couleurs primaires. A travers son exposition qu'il a justement intitulé « fasana, présence et pouvoir », Val dévoile le fruit d'un travail acharné que le public pourra découvrir et apprécier du 22 mars au 12 avril à l'Is'art galerie Ampasanimalo.