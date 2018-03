Madagascar: Football - Analamanga - Les militaires reprennent goût à la vie !

Les deux nouveaux promus en l'occurrence, la CNaPS Sport et Fosa Juniors se sont contentés des scores de parité. Si la CNaPS s'est séparée par 1 à 1 du COSPN qui semble avoir retrouvé un très bon rythme depuis l'arrivée de Roro Rakotondrabe aux commandes, Fosa Juniors a contraint Mama FC à partager les points par un résultat nul et vierge.

Mais son dauphin, notamment Elgeco Plus ne chôme pas lui non plus. Il a humilié USCAFoot dans son jardin en s'imposant par 2 buts à 0.

Tana sur la sellette. Et ce n'est pas tout car le COSFA est également revenu à sa vieille formule en tout cas assez pour remettre à sa place une équipe de Tana Formation également sur la sellette, après une entame très difficile et le départ massif de ses cadres pour Fosa Juniors.

Pour en arriver là, il a fallu une révolution de palais pour virer Lalaina, le nouvel entraîneur, et faire revenir l'ancien grâce à qui, les militaires ont pu se qualifier pour la dernière Poule des As.

