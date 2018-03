Madagascar: Magazine - « Indigo » voit le jour

La culture sous toutes les coutures ! Disponible pour le grand public dans les kiosques depuis quelques jours, le trimestriel « Indigo », met le zoom sur la culture, pas seulement celle de la Grande Ile, mais celle de l'Océan Indien. Rassemblant de nombreux passionnés issus de différents horizons, du journalisme et du milieu artistique pour la plupart, « Indigo » dévoile en profondeur la richesse culturelle et artistique de l'Indianocéanie.

Peinture, poésie, théâtre, littérature, danse... tout y est abordé. Raoto Andriamanambe, rédacteur en chef d'en dire plus : « Notre objectif est de faire connaître les jeunes créateurs, artistes, porteurs de projets et de valoriser leur influence dans leurs domaines respectifs. Nous l'avons voulu intelligent, instructif et beau, avec une esthétique intemporelle. Hybride entre le livre, la revue et le magazine, Indigo est un véritable ovni : graphique dans sa composition, sensuel dans son papier.

C'est une démarche artistique unique visant à mettre en avant les artistes de l'Océan Indien et au-delà ». Indépendant et voulant le rester, « Indigo » est cependant ouvert aux collaborations et au partenariat.