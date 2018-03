Madagascar: Lutte contre la grippe et les virus respiratoires - Renforcement des capacités de détection, de contrôle et de prévention en Afrique

La grippe, responsable de 290 000 à 650 000 décès chaque année dans le monde, met particulièrement les personnes vulnérables, telles les femmes enceintes, les enfants en bas âge, les personnes souffrant de maladies chroniques, en situation de vulnérabilité car plus exposées à la maladie et à ses complications.

Dans la mesure où, environ trois à cinq millions de cas graves par an sont enregistrés dans le monde, il s'agit d'un problème de santé publique ayant des répercussions économiques. Le vaccin, le moyen le plus efficace pour se prémunir, reste cependant peu accessible à la majorité de la population des pays en développement, dont Madagascar et de nombreux pays d'Afrique.

Participants. Dans le cadre de la lutte contre la grippe, des spécialistes dans la recherche se donnent rendez-vous depuis hier, à Antananarivo, pour la 6e conférence du Réseau Africain de Surveillance et d'Epidémiologie de la Grippe ou ANISE (African Network for Influenza Surveillance and Epidemiology ). Cette conférence internationale qui se tient à l'hôtel Carlton, vise à renforcer les capacités de surveillance et de recherche liées à la grippe et autres virus respiratoires en Afrique. C'est autour de cet objectif commun que les 200 participants à l'ANISE 2018, issus de 50 pays, discuteront pendant deux jours.

Suite logique. Cette réunion qui constitue une suite logique de la 5e rencontre de l'ANISE au Rwanda en mars 2016, qui a eu pour thème : « La grippe en Afrique : des données jusqu'à la prévention des maladies », permettra de mettre à jour les données sur la grippe du point de vue épidémiologique et virologique, d'avoir un retour d'expérience de pays ayant développé des outils pour mesurer l'importance épidémiologique de la grippe en Afrique, et de discuter des stratégies de vaccination contre la grippe mises en place par certains pays. Comme pour les précédentes rencontres de l'ANISE, cette conférence dans la capitale malgache rassemble essentiellement des biologistes, épidémiologistes, responsables de santé publique, cliniciens, vétérinaires, chercheurs, législateurs et étudiants qui ont un intérêt particulier pour la grippe, et aux autres virus respiratoires.

Thématiques. Plusieurs thématiques seront abordées durant cette rencontre internationale. Citons, entre autres, la saisonnalité et la dynamique de la circulation du virus de la grippe dans les pays tropicaux ; les capacités de surveillance de la Grippe en Afrique ; la transmission et fardeau de la grippe au niveau communautaire en Afrique ; la disponibilité des vaccins et la mise en œuvre de la vaccination dans les pays Africains.

La conférence, dont l'organisation a été confiée à l'Institut Pasteur de Madagascar dans le cadre de la célébration de ses 120 années d'existence, sera suivie de deux journées de formation les 22 au 23 mars 2018, cette fois, destinées aux spécialistes africains en virologie et en épidémiologie de la grippe. Rappelons que le réseau ANISE, créé en 2009, compte actuellement plus de 260 membres de 30 pays africains.