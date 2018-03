Congo-Kinshasa: Congo positif - Dieudonné Nkishi frappe fort au Kongo Central !

Il sied de signaler que ce centre médical est ouvert à tout le monde. Il y a lieu de dire que Dieudonné Nkishi Kazadi et l'ensemble de ses militants se vouent à l'exercice de réveiller les Congolais, pour le travail. Main dans la main, ils se mobilisent et développent des programmes qu'ils matérialisent, sans faux-fuyants. Selon leurs convictions, ils sont prêts à affronter les suffrages de décembre, sans peur de l'adversaire.

Congo positif fonce avec deux autres programmes, à savoir : l'entreprenariat positif et l'agriculture positive. Le parti cher à Dieudonné Nkishi s'est mis désormais en ordre de bataille pour le rendez-vous électoral de décembre prochain. Il a mis le cap vers les élections prochaines. A Matadi, le numéro Un du parti a dû installer, officiellement, outre le comité urbain de Congo positif/Matadi, le comité fédéral et 10 autres comités représentants différents territoires.

Dans le cadre du programme "la santé positive", développé pour sauver des âmes qui sont exposées aux vents des maladies de tout acabit, l'Autorité morale de Congo positif a inauguré un centre de santé à Matadi, désormais, fonctionnel et ouvert à tout le public de ce coin du pays. Bien plus, la population de cette province bénéficie, d'ores et déjà, du bienfondé des programmes "L'Entreprenariat positif et l'Agriculture".

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.