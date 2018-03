Congo-Kinshasa: Minaku clôture aujourd'hui le Forum des parlementaires de la CIRGL

Le go a été donné par le Président de la Chambre basse du Parlement Rd. congolais, Aubin Minaku, ce lundi 19 mars 2018 à Kinshasa, capitale de la RD. Congo pour la tenue de la première réunion extraordinaire de l'Assemblée plénière du Forum des Parlements des pays membres de la Conférence internationale pour la région des Grands-lacs (FP-CIRGL).

C'est aujourd'hui qu'en principe, les lampions s'éteignent. Parmi les points saillants à l'épicentre de cette rencontre, l'on retrouve notamment, la considération et l'approbation de la proposition du Comité Exécutif concernant la nomination du nouveau Secrétaire Général du FP-CIRGL mais aussi, l'échange sur l'évolution de la récente situation politique, sécuritaire et humanitaire touchant les pays membres de la CIRGL.

D'après des sources dignes de foi, cette Assemblée plénière voudrait également passer à la considération du rapport dressé par le Secrétaire Général sortant du FP-CIRGL, M. Prosper Higiro. En tout cas, lancée depuis hier au Palais du peuple, plus précisément dans la salle de Banquets, ces assises vont finalement prendre fin ce mardi, apprend-on.

Déterminée à passer à l'épingle fin l'ensemble de la situation africaine, plus exactement, celle concernant les pays membres de la CIRTGL, cette réunion rassemble des diverses délégations parlementaires de onze Etats membres de la CIRGL, dont celles des voisins directs de la République Démocratique du Congo, à savoir, la Zambie, l'Ouganda, le Rwanda, l'Angola, et le Burundi.

Dans la foulée, l'on aperçoit également, la présence du Président du Sénat du Soudan et des Présidents des Assemblées nationales du Congo-Brazzaville, M. Isidore Mvouba, et de la République Centrafricaine, M. Abdou Karim Meckassoua, qui d'ailleurs, est le Président en exercice du Forum des parlements de la CIRGL, ainsi que Léon Kengo wa Dondo, Président de la Chambre haute du Parlement bicaméral de la RD. Congo, aux côtés de son collègue de la Chambre basse, Aubin Minaku, qui a officiellement procédé à l'ouverture de ces travaux.

Renforcement des liens

Participant actif à ces assises, le Président de l'Assemblée nationale de la RD. Congo, Aubin Minaku, en sa qualité d'invité d'honneur à ces travaux, sous la barbe du Ministre d'Etat en charge des Relations avec le Parlement, a lancé un appel pour le renforcement des relations entre les peuples de la région des Grands lacs. Dans son speech, le Speaker de l'Assemblée nationale a laissé entendre qu'au 4 décembre 2018, le Forum des Parlements de la CIRGL totalisera jour pour jour, dix ans d'existence.

Selon Aubin Minaku, les objectifs visés par ce Forum sont liés à l'institution de la paix, de la sécurité, de la démocratie, de la bonne gouvernance, de l'intégration régionale et du développement économique, sans aucun doute, des pays membres de la CIRGL, qui sont dans l'obligation de marcher ensemble.

En outre, les débats pourront s'élargir aux questions ayant train aux conditions de vie des femmes, des enfants et des personnes vulnérables, a laissé ce dernier. Du reste, "nous nous sommes concrètement réunis en ces lieux pour considérer le rapport du secrétaire général sortant, pour également auditionner et approuver la proposition du comité exécutif touchant la nomination d'un nouveau Secrétaire Général et pour, enfin, débattre sur l'évolution récente de la situation politique et humanitaire dans la région des Grands Lacs», a lâché, entre autres, Aubin Minaku.

Dialogue permanent

Il en a profité pour dire qu'actuellement, la plupart des Etats membres de la CIRGL, se montrent de plus en plus engagés dans le processus conduisant à la démocratisation. De ce fait, le rôle des Parlements tant nationaux que supranationaux, s'avère partout des plus déterminants.

Ainsi, "nous devons donc encourager les Etats de notre espace à emprunter la voie du dialogue permanent, quelques soient les crises ou les divergences internes", a-t-il indiqué, avant de poursuivre face à ses collègues parlementaires de la CIRGL, que "nous sommes, ici, pour resserrer les liens entre les différents peuples de notre région qui se doivent de ne plus passer aux yeux du monde comme les infortunées victimes d'un foyer de fortes tensions, battant tous les records en termes de circulation illicite d'armes et munitions de guerre ».

Politique, sécurité et question humanitaire

Abdou Karim Meckassoua sous sa casquette de Président en plein exercice du Forum des parlementaires des Etats membres de la CIRGL, a de son côté, souligné qu'un certain nombre de questions sont retenu au menu de cette rencontre. Et, «chacune d'elles est importante pour l'avenir de notre communauté... sur notre ordre du jour, nous aurons à aborder comme à l'accoutumée, la situation politique, sécuritaire et humanitaire dans les pays membres de la CIRGL au cours de la période récente. », c'est ce qu'on peut retenir en bref de son discours.

Déterminé à mieux faire, face aux préoccupations constantes liées à la question sécuritaire, la paix et la prévention des conflits dans la région des Grands lacs, Abdou Karim Meckassoua, a soutenu que la présidence du Forum des parlements de la CIRGL qu'il dirige, présentera à cette Assemblée générale, une initiative tendant à ce que ledit Forum formule et porte à l'attention de la CIRGL, les éléments d'un programme d'actions justement, pour soutenir la paix et la sécurité. Déjà, il vaudra envisager combattre le terrorisme et la mise en œuvre des stratégies de régionalisation des groupes armés.

Pour M. Prosper Higiro, même si la situation reste généralement calme dans les Etats membres de la CIRGL, il faudra reconnaître que la situation sécuritaire reste préoccupante, plus particulièrement, dans les quatre pays que le Forum suit de près, à savoir: le Burundi, la RCA, le Sud-Soudan et la République Démocratique Congo. «Des processus électoraux ont eu lieu ces dernières années et d'autres sont à venir. Ces élections montrent la vitalité et l'évolution positive de nos jeunes démocraties. Ces élections font généralement l'objet de contestations souvent réprimées violemment, avant, pendant et après. Les parlementaires peuvent changer cette situation. Car, ils en ont le pouvoir et les moyens», a-t-il ajouté, avant de rassurer que la CIRGL «nous aider à construire une région d'Etats de droit».