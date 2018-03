Congo-Kinshasa: Test décisif !

opinion

Jusque-là, comme le disait si bien un analyste, tous les politiciens ne sont que desdits candidats aux prochaines élections. Rien n'est plus vrai car, pour être au Starting block du sprint électoral, il faut avoir son ticket signé et validé par l'institution chargée d'organiser cette compétition, à savoir : la CENI.

C'est là, tout simplement, les règles de base de tout chalenge électoral. Seulement, bien avant d'avoir le "go pass" de la centrale électorale, il est, actuellement opportun, voire crucial pour les politiques d'être dans des équipes, entendre partis ou regroupements, autorisées à pouvoir concourir. Et donc, l'opinion est dans l'attente de savoir qui auront ce quitus de la Vice-Primature en charge de l'Intérieur et Sécurité. Au cours de la cérémonie de signature du code de bonne conduite en période électorale, le Président de la CENI avait émis le vœu de voir Henri Mova Sakanyi, le VPM en charge de la sécurité intérieure en RDC, remettre à la CENI la liste de partis et regroupements valides avant lundi 26 mars. Aujourd'hui, 20 mars 2018, il ne reste plus qu'une poignée de jours.

Hier, par ailleurs, Basile Olongo, Vice-ministre de l'Intérieur, sur les ondes de Top Congo FM, rassurait sur une transmission dans les délais de cette liste-ticket pour les prochaines élections. C'est une bonne nouvelle puisque la CENI qui a plusieurs fers au feu devra s'atteler à fignoler le nettoyage du fichier électoral et peaufiner, avec d'autres... , la matrice de ce qui constituera la prochaine loi de répartition des sièges dont l'examen du projet est naturellement attendu au Parlement congolais. Si cette annonce de la Vice-primature de l'Intérieur rafraichit, il va, sans dire, qu'elle s'amène avec sa série d'inquiétudes, d'interrogations et, enfin, de suspenses.

Eh oui. Deux faits alimentent cet état de chose. Primo, il y a la problématique des partis doublons et formations politiques dites "originales". Ce fléau frappe éloquemment des partis de l'Opposition alors que l'application de l'Accord de la saint Sylvestre signé il y a maintenant plus d'une année devait juguler cette impasse. Au G7 comme à l'Udps/Limete, ce sujet n'a de cesse de rougir les yeux des opposants. La deuxième donne relève du fait qu'il y a peu, une liste déjà "attribuable" à la Vice-primature en charge de l'Intérieur avait suscité bien de passions.

Pourquoi ? Parce que ce dernier excluait les partis de l'Opposition souffrant du déboulement notamment, le G7 et l'Udps aile dure. Donc, sans l'ombre d'un doute, les regards sont rivés sur le contenu de la liste que Mova destinera à Nangaa. A l'heure qu'il est, malgré des divergences sur la machine à voter et la mise en œuvre des mesures de décrispation politique, un consensus se consolide en sourdine pour une participation inclusives des forces politiques aux prochaines élections, la publication de cette liste semble être le premier test décisif dudit consensus encore bien volatile. Quelle sera la ligne de cette liste ? Va-t-elle consolider la dynamique du oui aux élections ou la faire imploser ? Wait and see !