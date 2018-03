Egypte: PSG, Real et le Barça en lutte pour attirer Mohamed Salah

Auteur d'un quadruplé le week-end dernier contre Watford, Mohamed Salah fait partie des meilleurs joueurs de Premier League. Une saison et puis s'en va ? Arrivé à Liverpool l'été dernier avec l'étiquette de valeur sûre de l'AS Roma ayant échoué auparavant à Chelsea, Salah a mis tout le monde d'accord cette saison en Angleterre. Meilleur buteur de Premier League avec 28 réalisations, l'Egyptien comptabilise au total 36 buts avec Liverpool plus 12 passes décisives, toutes compétitions confondues.

Les performances du Pharaon sont en train d'affoler le marché et d'attiser toutes les convoitises. L'attaquant de 25 ans est sous contrat jusqu'en juin 2022 avec Liverpool. Mais les plus grosses écuries du continent seraient prêtes à tout pour débaucher l'ancien joueur du FC Bâle (de 2012 à janvier 2014). Barcelone, le Real Madrid et le PSG seraient déjà sur les rangs.

Et, selon The Sun, l'Egyptien serait suivi par le PSG, qui pourrait voir son attaquant Edinson Cavani partir cet été. La tâche ne s'annonce cependant pas aisée pour le club de la capitale : le FC Barcelone et le Real Madrid pisteraient également le meilleur buteur du championnat anglais, dont la valeur est estimée à 200 millions de livres (227M€).

Et surtout, selon The Times, Liverpool veut à tout prix conserver son joueur phare dans le but de remporter la Premier League la saison prochaine. La BBC croit même savoir que chacun de ces clubs serait prêt à débourser la somme record de 230 millions d'euros. Ce qui, le cas échéant, ferait de Mohamed Salah le transfert le plus cher de l'histoire devant Neymar (222 millions d'euros).