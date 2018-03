Angola: Le pays en quête des contacts bilatéraux

Banjul — (Angop) - L'ambassadeur de l'Angola en Gambie, Daniel Rosa, prend, depuis le 15 mars 2018, de contacts bilatéraux avec ses homologues accrédités à Banjul, dans le cadre du début de ses fonctions diplomatiques dans ce pays.

Explorer le marché gambien, qui se distingue par le Tourisme, un des secteurs auxquels Luanda donne actuellement priorité, dans le cadre du Plan National de Diversification de l'Economie Angolaise, est l'un des thèmes abordés avec l'ambassadeur du Qatar, Mohamed Nasser Al-Kaabi, doyen des diplomates en poste à Banjul.

Daniel Rosa a également rencontré, tour à tour, la secrétaire exécutive de l'Union Africaine chargée des Droits de l'Homme et des Peuples, Mary Maboreke, de nationalité zimbabwéenne, les ambassadeurs de Cuba et de Guinée Bissau, Lâzaro Herrera Martinez et Bailo Cassama, respectivement, ainsi que le chargé d'Affaires de l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique, Marc Shaw.

D'autres sujets d'entretien abordés par le diplomate angolais et ses homologues à Banjul étaient le moment politique que l'Angola vit actuellement, marqué par une transition pacifique depuis le 23 Août 2017, date de la tenue des élections générales remportées par le parti MPLA et son candidat à la présidence de la République, João Lourenço, la lutte contre la corruption et le rapatriement des capitaux mal acquis.

Ambassadeur plénipotentiaire à Banjul, non résident, Daniel Rosa a présenté, le 14 mars 2018, ses Lettres de créance au Président de la République gambienne, Adama Barrow.

Nommé en 2015 à ce poste, Daniel Rosa n'a pas pu se rendre aussitôt après à Banjul, à cause des perturbations politiques que la Gambie a connues ces deux dernières années.

Résident à Bissau, l'ambassadeur angolais représente simultanément son pays en Guinée-Bissau et au Sénégal.