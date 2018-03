Sénégal: Elite BRVM Lounge - La première cohorte d'entreprises dévoilée

A travers ce programme, la BRVM entend contribuer au renforcement des capacités des entreprises à fort potentiel de croissance de la sous-région en vue de leur offrir une nouvelle source de financement par le marché financier régional de l'UEMOA à travers notamment, son Troisième Compartiment qui a été lancé le 19 décembre 2017. Le démarrage effectif du Programme ELITE dans l'UEMOA fait suite à la convention signée entre la BRVM, la Bourse de Londres et la Bourse de Casablanca, le 9 novembre 2017 à Abidjan. S'exprimant à cette occasion, Dr Edoh Kossi Amenounve, Directeur Général de la BRVM a "salué la qualité du modèle de Coopération Nord-Sud-Sud qui existe entre la Bourse de Londres, la Bourse de Casablanca et la BRVM.

Ces entreprises proviennent de divers secteurs d'activités comme la distribution, l'hôtellerie, la finance, les BTP, l'imprimerie, l'industrie et les TIC et pourraient obtenir le label international "ELITE" à la fin du cycle de formation. Le Programme ELITE est un écosystème dynamique et interactif, bâti pour soutenir et favoriser l'innovation, l'entrepreneuriat et la croissance.

