Ile Maurice: Le projet de forêt communautaire rencontre un franc succès

La commission des bois et forêts de Rodrigues affiche la satisfaction suivant la progression du projet de forêt communautaire dans l'île. 50 000 plantes endémiques ont été mises en terre jusqu'ici à Mont-Limon et la commission espère planter 10 000 autres au cours de la 2e phase du projet.

Une cérémonie de remise de contrat à deux villages a d'ailleurs eu lieu la semaine dernière à Mont-Limon. Il s'agit de Deux-Goyaves et Anse-Quitor qui étaient représentés par Wilmode Edouard et LanedyChevery respectivement.

«Nous avons choisi de faire cette remise de contrat sur ce site à Mont-Limon afin de démontrer que le projet de forêt communautaire est un succès. Nous avons remplacé plus de 200 hectares de forêts par des plantes endémiques. La technique utilisée a bien marché et le peuple a suivi», déclare Richard Payandee, commissaire des Services des Bois et Forêts.

Par ailleurs, un sentier balisé sera créé afin d'accéder au sommet de Mont-Limon, qui est un lieu hautement touristique à Rodrigues. Les noms des plantes qui ont été plantées seront également affichés sur des pancartes afin de permettre aux visiteurs de mieux les reconnaître.

Le projet de forêt communautaire a été créé en moins de cinq ans, avec la participation des villageois de Deux-Goyaves, des stagiaires de l'Employment Relief Programme et des pêcheurs engagés dans les travaux alternatifs dans le cadre de la fermeture de la pêche à l'ourite. Wilmode Edouard, président du Rodrigues Council of Social Services et président du comité village de Deux-Goyaves, salue cette initiative.

À savoir que le commissaire Richard Payandee, accompagné des gardes forestiers et des villageois, a mis en terre diverses plantes endémiques afin de marquer la deuxième phase du projet à Mont-Limon. Il a également parlé du lancement officiel du projet d'agroforesterie. «Les propositions reçues suivant un appel à projets sont actuellement en cours d'évaluation», a déclaré Richard Payandee.