Seychelles: L'opposition rejette un projet de base militaire conjointe avec l'Inde

L'opposition seychelloise ne rattifera pas l'accord signé entre les Seychelles et l'Inde pour la construction… Plus »

Pour le gouvernement seychellois, cette base militaire doit permettre une meilleure surveillance de la zone économique exclusive (1,3 million de km²) par les gardes-côtes, chargés de lutter contre la pêche illégale, le trafic de drogue, la piraterie et de protéger les îles les plus éloignées.

Le principe de cette base, propriété des Seychelles, financée par l'Inde, et utilisée et gérée conjointement par les deux pays, avait été adopté en 2015 à l'occasion d'une visite du Premier ministre indien Narendra Modi aux Seychelles. Plusieurs points de détail ont ensuite dû être réglés, ce qui a mené à la signature d'un accord final le 27 janvier, lequel doit encore être ratifié par l'Assemblée nationale seychelloise.

