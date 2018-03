Afrique de l'Ouest: Lutte contre l'extrémisme violent - Les Etats appelés à "resserrer" leurs liens de coopération

Elle a ajouté que ce problème exige aussi que de partager des compétences et des informations entre les Etats, tout en allant au-delà des bureaux et des frontières, dans le but d'arriver à une approche globale et significative du problème.

"Le problème de l'extrémisme et du terrorisme si complexe en lui-même, requiert que chaque secteur demeure efficace et actif", a quant à elle souligné, la conseillère juridique de l'ambassade des Etats-Unis au Sénégal, Gail Fisk Malone.

"L'extrémisme a atteint des proportions inquiétantes et face à l'ampleur grandissante de la menace, les Etats de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, doivent être conscients de leur priorité commune consistant à resserrer le lien de leur coopération en la matière", a-t-il déclaré.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.