Sénégal: La gastronomie française célébrée par plusieurs chefs

Dakar — Le "Goût de France" qui célèbre la gastronomie française dans le monde va rassembler plus de 3000 restaurants pour "le plus grand dîner du monde" dans le but de faire découvrir aux convives la capacité d'innovation et de fédération autour de valeurs communes.

Mercredi, 21 mars, les grands classiques de la cuisine française vont ravir les papilles aux quatre coins de la planète. Quelque 3.000 restaurants dans 150 pays prépareront simultanément le plus grand dîner français.

Cette année, au Sénégal, 16 chefs participent à "Goût de France" contre 6 en 2017 pour promouvoir la cuisine française avec des produits sénégalais, a indiqué l'Ambassadeur de la France au Sénégal, Christophe Bigot lors d'un dîner de gala à la Résidence de l'ambassade de France à Dakar, lundi à l'occasion du lancement de l'opération "Good France/Goût de France".

L'opération "Goût de France" se déroule pour la quatrième fois pour "fêter l'excellence de la cuisine française, sa modernité et ses valeurs telles que le partage et le plaisir", a-t-il relevé.

Le menu à la française constitué d'apéritifs, d'une entrée froide, d'une chaude, d'un plat principal (viande, volaille ou poisson) et d'un dessert et accompagnés de vin sera proposé dans les restaurants de Dakar, de Mbour, Ziguinchor et Saint-Louis.

"C'est une occasion de promouvoir la cuisine française mais aussi de montrer plusieurs facettes des produits sénégalais dans le monde de la gastronomie", a souligné le diplomate, précisant que des plats traditionnels français seront servis avec des produits sénégalais.

C'est une autre manière, a-t-il poursuivi, d'attirer la curiosité des touristes et de donner la chance aux chefs sénégalais de créer avec les produits de leurs terroirs.

L'Ambassade de France à Dakar a organisé à cette occasion une compétition dont le thème est "Revisitez un plat français traditionnel avec des produits sénégalais."

Trois catégories sont mises en place. Il s'agit de l'Entrée : concours ouvert aux 18-34 ans, tout particulièrement à ceux qui comptent se destiner à une carrière dans la gastronomie. Le Plat est ouvert aux professionnels de la restauration et le Dessert pour tous les autres, de 7 à 77 ans.

Le vainqueur dans la catégorie Entrée se verra proposer par l'Office français de l'immigration et de l'intégration une expérience professionnelle rémunérée de plusieurs mois dans un restaurant de France, puis au terme de ce contrat, selon son choix, une aide au retour et à la réinsertion par rapport à la création d'entreprise ou par l'insertion en emploi au Sénégal.

Le "Goût de France" est initié par le ministère français des Affaires étrangères et du Développement international et le célèbre chef Alain Ducasse.

L'évènement s'inspire d'Auguste Escoffier qui initiait en 1912 "les Dîners d'Epicure" : le même menu, le même jour, dans plusieurs villes du monde et pour le plus grand nombre de convives.