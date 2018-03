Sénégal: Violences sexuelles à Kolda - 46 femmes sur 330 en sont victimes

Ce qui fait que les populations ne préfèrent pas se tourner vers la justice. Les honoraires des avocats et les frais à payer pendant la procédure sont également des difficultés soulevées par les populations. Face à tous ces problèmes, le RADI souhaite l'installation des Maisons de justice dans les zones enclavées et démunies, mais aussi le renforcement du personnel judiciaire. L'organisation en appelle aussi à la criminalisation du viol.

La sexualité précoce en est responsable à 37,7% alors que 27,4% des abus sont causés par les coutumes et traditions. Selon la coordonatrice régionale du RADI, Oumoul Khaïry Coulibaly Tandian, l'étude n'a pu toutefois mesurer l'ampleur de la situation à cause de la réticence de certaines cibles d'aborder le problème.

Les répondants sont, pour la plupart, des jeunes. Ils sont âgés en majorité entre 18 et 39 ans. Partant des informations recueillies par l'enquête, les causes des violences sexuelles sont, entre autres, l'ignorance des victimes 50,8%.

A signaler que 469 personnes ont été ciblées par l'étude. Les femmes représentent 70% des enquêtés. Elles sont au nombre de 330 tandis que les hommes sont 139. Ils sont en majorité des agriculteurs avec un taux de 45,4%. Et 41,5% de la gent féminine sont des femmes au foyer. L'étude a été réalisée dans les communes de Bagadadji, Coumbacara, Ndorna et Bonconto où 24 villages ont été visités.

