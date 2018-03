Sénégal: Aubin Sagna sur la marche de l'opposition, le 23 mars - «Nous, nous travaillons concrétement sur le terrain»

Pour lui, le plus important est d'engager les citoyens à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales pour «gagner clairement et largement au soir de l'élection». Donc, il estime que le travail que le régime en place est en train de faire présentement, notamment «d'être proche des citoyens, des électeurs, des militants» est la clé de leur réussite en 2019. Ce qui lui fait dire que «en 2019, nous allons gagner et les gens vont encore crier au vol».

Venu rencontrer l'Initiative Casamance pour l'émergence et la paix (Icep), une association de ressortissants de la Casamance, à Grand-Yoff, le responsable apériste à Bignona a exprimé toute la quiétude de l'Alliance pour la République (Apr) et de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar (Bby).

La marche prochaine de l'opposition regroupée au sein de l'Initiative pour des élections démocratiques (Ied), pour réclamer des élections transparentes et ainsi vilipender l'Etat du Sénégal, ne semble pas perturber le régime de Macky Sall. C'est ce que dit en substance Aubin Jules Marcel Sagna, Secrétaire général du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement.

