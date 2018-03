Congo-Kinshasa: Les Agences onusiennes améliorent leur collaboration au profit des déplacés de Kalemie

Pour le Chef de bureau ad intérim du HCR, il s'agit d'n travail d'équipe : «C'est un travail où vous trouvez côte à côte toutes les équipes et leurs partenaires, et nous travaillons main dans la main, et c'est ça en fait l'image qui se dégage de la collaboration issue de la coordination entre les acteurs humanitaires et qu'on apprécie vraiment à sa juste valeur ».

ET d'ajouter : «Partager les rôles est ce qui nous permet de couvrir les besoins de l'ensemble des personnes visées, de l'ensemble des bénéficiaires, sans quoi on n'aurait pas pu le faire. Une très bonne collaboration ».

«Cela fait un moment que les personnes attendent qu'on puisse leur apporter ce soutien. Donc, c'est vraiment très bien venu. Et puis, je suis ravie de voir la collaboration qu'il a pu y avoir pour cette distribution avec le HCR et le FNUAP avec lesquels on travaille de manière générale », a-t-elle affirmé.

