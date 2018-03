Congo-Kinshasa: La MONUSCO facilite l'installation d'un nouveau comité local de protection à Kalemie

Les quinze membres du Comité locale de protection, dont une femme, ont été présentés aux participants et ainsi officiellement installés par le Maire. Ils ont promis de remplir avec efficacité leurs missions et d'améliorer la collaboration avec la municipalité pour le grand bien des populations de leurs zones respectives. Leur devise : «Le maire n'est pas un magicien; seul il ne peut rien; avec tous les chefs des quartiers, avenues, blocs, il peut tout».

A ce sujet, les préoccupations actuelles en matière de sécurité et de protection ont été soulevées comme problème de protection en milieu urbain. Les participants ont évoqué les attaques nocturnes persistantes contre des populations civiles perpétrées généralement par des hommes en uniforme, les FARDC principalement. Ils ont en outre déploré l'inaction des autorités locales face à l'insécurité grandissante dans la ville et à l'impunité.

Peu avant la cérémonie d'installation, une vingtaine de participants comprenant les chefs de quartiers, ceux des avenues et des blocs, ont participé à une session de renforcement des capacités sur le mandat du comité et le rôle des membres.

