Congo-Kinshasa: Conférence mondiale sur la terre et la pauvreté - La RDC prend part aux assises de Washington

La délégation congolaise est conduite par le ministre de l'Aménagement du territoire et rénovation de la ville, Félix Kabange Numbi Mukwampa.

La 19e conférence annuelle de la Banque mondiale sur la terre et la pauvreté s'est ouverte, le 19 mars, au siège de cette institution mondiale sur la street North West dans le Preston Auditorium, à Washington, aux États-Unis. Pour la RDC qui nourrit l'ambition d'être comptée parmi les pays émergents d'ici à 2030, cette rencontre est une opportunité pour présenter à la face du monde ce qu'elle fait dans le domaine de la terre.

Dans cette optique, le ministre de l'Aménagement du territoire et rénovation de la ville présentera aux puissants du monde, le 23 mars à travers un panel spécial, les avancées et défis à relever dans ce domaine. Au cours de la même journée, Félix Kabange Numbi Mukwampale recevra et échangera avec la délégation de la Corée du Sud.

La RDC compte également mener un plaidoyer pour mobiliser des ressources additionnelles en vue de parachever la réforme foncière, la réforme de l'aménagement du territoire, le développement urbain, la construction des logements sociaux ainsi que la mise en place de la banque de l'habitat.

La conférence sur la terre et la pauvreté est un cadre de réflexions et de discussions sur la question de l'utilisation de la terre, de manière à réduire tant soit peu la pauvreté sur la terre et atteindre, de ce fait, le premier objectif de développement durable.

Le renforcement des lois et de la gouvernance, la place de la femme dans la gestion de la terre, la collecte et le traitement des données sur les questions liées à la terre, la transformation des villes, le droit de propriété, l'équité dans la répartition des terres sont autant des sujets qui seront débattus au cours de cette conférence. Notons que le ministre Félix Kabange Numbi Mukwampale est à la tête d'une forte délégation composée notamment de la conseillère du Premier ministre chargée des questions foncières et d'aménagement, des ministres provinciaux des Affaires foncières de Kinshasa et du Nord-Kivu, des secrétaires généraux des Affaires foncières et de l'Aménagement du territoire, du directeur de cabinet du ministre de l'Urbanisme et habitat, et du directeur adjoint du cabinet du ministre de l'Aménagement du territoire et rénovation de la ville.