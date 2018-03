Mali: Le Canada va envoyer des hélicoptères et soldats à la Minusma

Loin de s'arrêter au Mali, les groupes djihadistes ont étendu également leurs attaques dans d'autres pays voisins, en particulier le Burkina Faso et le Niger. Pour tenter de faire face à cette situation, le Mali, ainsi que le Tchad, le Burkina Faso, le Niger et la Mauritanie, réunis au sein de l'organisation régionale G5 Sahel, ont lancé en novembre une force conjointe, qui doit à terme atteindre cinq mille hommes.

Forte d'environ douze mille Casques bleus, la Minusma qui a été créée en 2013 est actuellement la mission de maintien de la paix de l'ONU la plus dangereuse dans le monde puisque plus de cent cinquante soldats qui en font partie ont été tués dans le cadre des opérations au Mali.

Pendant un an, la force opérationnelle comprendra deux hélicoptères Chinook de transport et de logistique et quatre hélicoptères Griffon « pour assurer une escorte et une protection armées », a indiqué le ministre de la Défense, Harjit Sajjan, ajoutant que le contingent sera composé pour moitié de femmes.

