Congo-Kinshasa: C1et C2 africaines - V.Club, DCMP et Maniema Union éliminés

Le 18 mars a été une journée cauchemardesque pour les équipes congolaises engagées aux compétitions africaines interclubs.

En seizièmes de finale retour de la Ligue des champions, l'Association sportive V.Club -qui avait deux buts à marquer pour se qualifier- a concédé, au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa, un malheureux résultat d'égalité de deux buts partout. À Bata, le Daring Club Motema Pembe (DCMP) a courbé l'échine face à Deportivo Niefang, en match seizièmes de finale retour de la coupe de la Confédération, par zéro but à un. Et à Alger, Maniema Union n'a pas réussi à passer le cap d'USM Alger, en dépit de deux résultats de parité au terme de deux confrontations aller et retour...

V.Club reversé dans la C2...

Soucieux de remonter l'unique but du match aller, les "Moscovites" ont démarré la partie pied au plancher avec des assauts répétés du prodige ailier Jésus Moloko Ducapel. Et à la 21e mn, la pression des joueurs de Florent Ibenge a payé. Jean Marc Makusu Mundele a profité d'une bourde du gardien de but marocain El Kinani Aziz, sur le centre du même Jésus Moloko, pour se saisir du cuir et placer tranquillement dans les buts dégarnis de Difaa El Jadida. Un but à zéro, c'était le résultat à la fin de la première période.

Mais au retour des vestiaires, Difaa El Jadida, bien que privé de ballon et évoluant en contre-attaque, a égalisé à la 75e mn par Ahdad sur une sorte de cafouillage, battant à la fin le gardien de but camerounais de V.Club, Nelson Lukong. À la 80e mn, Jean-Marc Makusu Mundele a redonné à V.Club l'avantage au tableau d'affichage en reprenant presque de volée un centre de Bangala. Mais comme dans le scénario du premier but de Difaa, les joueurs de V.Club se sont rués dans le camp marocain, laissant des espaces dans leur camp, exposés de fait à des contre-attaques.

Entre-temps, l'entraîneur Taleb Abderrahim a fait monter sur l'aire de jeu le buteur tanzanien Simon Happygod Msuva, ayant fait la lecture du match avec des espaces laissés derrière par la défense de V.Club et comptant sur la pointe de vitesse du Tanzanien unique buteur du match aller à El Jadida (1-0 pour l'équipe locale). Et c'est justement Msuva qui a fait mal avec ses déboulés avant d'offrir la balle de l'égalisation de Difaa El Jadida à Nahah, dans le temps additionnel de la partie. V.Club ne se relèvera plus après cette égalisation, car l'arbitre sud-africain Gomez a ensuite arrêté la partie. Difaa El Jadida s'est donc qualifié pour la phase des poules de la Ligue des champions alors que V.Club jouera le barrage pour accéder à la phase des poules de la coupe de la Confédération.

C2, DCMP prend la petite porte...

Un rêve s'est brisé en terre équato-guinéenne pour le DCMP. L'on se souvient que le comité de gestion dirigé par Hassan Abdallah s'était assigné l'objectif d'aller le plus loin possible en C2 africaine. Mais le team vert-blanc-rouge s'est arrêté en seizièmes de finale de la coupe de la Confédération, battu sur la marque d'un but à zéro par les joueurs de Deportivo de Niefang, à El Estadio de Bata. Au match aller, au stade des Martyrs, les deux équipes s'étaient quittées par la marque d'un but partout.

Maniema Union s'en va honorablement...

Toujours en C2 africaine, Maniema Union -qui jouait ce même dimanche dans la soirée en Algérie face à USM Alger- a concédé un match à égalité d'un but partout, en seizièmes de finale retour de la coupe de la Confédération. Lors de la première confrontation au stade Joseph-Kabila de Kindu, les deux formations s'étaient séparées également sur une parité de deux buts partout. Le club de Kindu est donc écarté à la suite des deux buts encaissés à domicile, sans avoir enregistré de défaite face à un habitué des joutes africaines interclubs, l'USMA Alger.

Le week-end a globalement été décevant pour les clubs congolais engagés en compétitions africaines, d'autant plus que l'ogre Mazembe a été littéralement humilié, le 17 mars à Beira, par UD Do Songo du Mozambique, par trois buts à zéro. Mais les Corbeaux se sont qualifiés pour la phase de groupes de la Ligue des champions d'Afrique grâce à leur plus large victoire du match aller à Lubumbashi (quatre buts à zéro).